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科妍玻尿酸關節腔注射劑 獲巴西銷售許可、本季貢獻營收

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

科妍（1786）6日宣布海外布局再傳重大進展，該公司治療退化性關節炎產品-海捷特加強型（HYAJOINT Plus）玻尿酸關節腔注射劑，已獲得南美洲巴西衛生主管機關銷售許可（Anvisa），這同時也是第一家取證的國產關節腔注射劑產品，最快在今年第1季起將開始貢獻業績。

科妍生技表示，據報導巴西人口高達2.15億人，其中，退化性關節炎好發的50歲以上中年人口約5,200萬人，市場潛力不容小覷。科妍總經理韓台賢表示，海捷特系列關節腔注射劑產品在台灣占有七成以上市場，產品上市近15年，行銷全球多個國家，深受醫師及患者信賴，有信心將關節腔注射劑產品台灣成功經驗複製在巴西市場。

科妍表示，該公司近來在巴西市場的布局大有斬獲，去年8月取證婦科剖腹產與外科手術玻達癒防沾黏產品後，本月再下一城，取得的一針劑型海捷特加強型關節腔注射劑銷售許可，今年預計尚有骨科手術防沾黏（德撫癒）產品會再取得銷售許可，三大類產品今年可望完成布局，進軍南美洲市場。

巴西

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