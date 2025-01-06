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寶鋼2月盤價平盤 中鋼專家：年後鋼價維穩好現象

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

大陸龍頭廠寶鋼6日開出2月盤價，幾乎全面平盤；中鋼（2002）專家解析，寶鋼為農曆新年後的鋼市確定「穩盤」的基調，期待市場有望逐步向上，創造全新的利基。

法人分析指出，元旦假期剛結束，緊接著農曆年長假到來，上班天數減少，提貨、出貨量將受壓縮，第1季原本就進到傳統鋼市淡季，第2季有表現機會。

大陸寶鋼公告2月新價，除了彩塗鋼捲每公噸上漲人民幣100元外，其他十多類鋼品全部平盤。

中鋼專家說，蛇年大年初一是國曆1月29日，元宵節為2月12日，2月大半個月都處於新年假期間，寶鋼新價明確透露出「維穩」的訊號，鋼市穩定過年，接下來就看市場需求以及鐵礦砂行情走勢變化。

中鋼 貨量 鐵礦砂

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