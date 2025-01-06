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迷客夏砸億元併購雙月 菲律賓跨國餐飲集團快樂蜂入主

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

全球餐飲市場的領導者、擁有超過1萬間門市的菲律賓「快樂蜂餐飲集團」，透過旗下子公司「迷客夏國際股份有限公司」，於6日完成對雙月食品社的併購，未來將取得雙月過半股份，但雙月仍保有完整的經營自主權。

雙月有著「華人養生湯品第一品牌」美稱，是台灣連續七屆米其林畢比登推薦的高人氣餐廳品牌，2010年成立後，營運穩健發展且績效持續創高，營收連年雙位數成長，去年年增超過30%；展店部分，除台灣既有13間門市外，去年也在新加坡開設首間海外門市，而今年台灣展店動作依舊積極，海外除新加坡已確定再開4間門市外，更將借助集團國際展店資源與經驗進入泰國、香港與日本市場。

雙月社長賴永晟表示，這次合作將是三強聯手，快樂蜂與迷客夏的市場資源和經營經驗，將成為雙月邁向國際的最佳夥伴，期待藉由這次合作，讓全世界感受到台灣餐飲文化的魅力。

迷客夏總經理黃士瑋也說，雙月是一個極具發展潛力的品牌，此次攜手不僅宣示迷客夏跨足餐廳領域，亦將透過持續提升的企業影響力，為餐飲業創造更豐富的場景與顧客消費體驗，而雙月在餐廳經營的成功和美食專業，將為我們的全球發展帶來強勁的新動能。

新加坡 領導者 餐飲業

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