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不讓設備、人力閒置 台船董座透露：已展開後續艦前置作業

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
針對海鯤號仍有缺失要改進，台船董事長黃正弘強調，台船現在一直在努力，但「安全第一，不會為了趕時程，安全第一」。記者王勇超／攝影
針對海鯤號仍有缺失要改進，台船董事長黃正弘強調，台船現在一直在努力，但「安全第一，不會為了趕時程，安全第一」。記者王勇超／攝影

台船組織近900人建造潛艦，目前進行的泊港測試階段，並不需要這麼多人員，台船為了留住團隊人員，讓部分不必參與原型艦做泊港測試、海上測試的工作人員，先行展開後續艦的相關作業，台船董事長黃正弘說，這樣人力與設備就不會閒置。

潛艦國造首艘原型艦「海鯤號」正在高雄港進行泊港測試（HAT），目前仍有10多項測試要改進缺失，台船董事長黃正弘今天下午表示，台船現在一直在努力，但「安全第一，不會為了趕時程，安全第一」，會努力讓海鯤號在今年4月進行海上測試（SAT）。

黃正弘說，海鯤號的10多項缺失是要改進，「不叫改善」，海鯤號很難測試是因為空間很小，所有的測試都會有干涉，有時要改進某個部分，前面的程序都要拆掉，「要克服這個問題，可能需要一點點時間」。

黃正弘表示，目前就是努力在4月前達成讓海鯤號可以進行海上測試。被問到台船有無備案？黃正弘說，做生意就要想到各種可能，「都會想辦法」。

據了解，台船已讓部分不必參與原型艦做泊港測試、海上測試的工作人員，展開後續艦前期作業，例如設計、採購的前置合約、及先期作壓力殼的部分，也由台船自己先出錢作壓力殼，這些權宜措施，能節省預算通過後建造後續艦的時間。

黃正弘說，目前台船已自己出錢、出人，進行後續艦的先期工作，因為假如沒有做一些先期工作，「那些人跟設備，都浪費在那邊」，所以台船願意先自行動工一點點，作揖些簡單的船段。

黃正弘強調，潛艦後續建不能斷，「斷了的話，我們可能就沒有能力可以做」，潛艦的期程長、投資金額很大，如果潛艦後續艦的經費斷掉，「這些人、這些設備，甚至主要裝備廠商都跑掉」，要重新啟動會有困難。

黃正弘說，目前台船透過首艘艦讓裝備廠商知道台船能造潛艦，願意與台船簽訂前置合約，如果因為經費狀況導致合約失效，以後要再向主要裝備廠商買裝備會更困難，「信用已經不見了」；這也是他為何一再強調潛艦的後續艦不能斷，只要能參與潛艦的製造，至於用什麼形式，台船都沒有意見。

台船董事長黃正弘今天表示，會努力讓海鯤號在今年4月進行海上測試（SAT）。記者王勇超／攝影
台船董事長黃正弘今天表示，會努力讓海鯤號在今年4月進行海上測試（SAT）。記者王勇超／攝影

台船 壓力 潛艦

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