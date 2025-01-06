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手搖飲再添併購案！日出茶太砸2.72億元併購翰林茶館

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

六角（2732）6日宣布董事會決議通過投資100%翰林國際股權，交易總金額2.72億元，主要目的為擴充營運的策略性長期投資。

據悉，翰林國際目前在台據點數約40家，以百貨商場為主，由於翰林茶館創辦人涂宗和研發出全世界第一杯珍珠奶茶，在手搖飲市場有其江湖地位，加上複合式的業態和六角的主力品牌日出茶太有所區隔，吸引六角全資收購。

翰林茶館創辦人涂宗和在1986年研發出世界第一杯珍珠奶茶，改寫茶飲界的歷史；從茶藝館到茶饌餐廳，翰林引領台灣茶文化潮流，並將文人茶精神拓展海內外。目前在台有40家門市，在海外也有3家據點。打從創業之初，翰林就不走低價路線，即使集團延伸經營手搖茶品牌，也還是茶藝館的經營理念。

翰林國際旗下除了翰林茶館，還有翰林茶棧、嚮茶等品牌，有別於一般的手搖飲，翰林除了提供手搖飲料，還包括炸物、甜品等，並設置內用座位，深受下午茶與用餐顧客的喜愛。

六角則目前在全球布局63個國家地區，在印尼、菲律賓、澳洲與加拿大陸續創下百店經濟規模，近年則積極布局美國市場，「Chatime日出茶太」在美國已擁有20家門市，今年目標總店數翻倍、2026年達百店。另，瞄準泰國市場，目標2年展店達20到30家，望躍升泰國前三大手搖茶飲品牌，並規劃「春上布丁蛋糕」揮軍中國大陸華東烘焙市場，多箭齊發助攻未來營運。

六角董事長王耀輝表示，六角的遠景是打國際盃，希望創立一個國際化餐飲品牌平台，將台灣餐飲最具代表性的珍珠奶茶及牛肉麵，推廣到全世界。

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