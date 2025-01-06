安成生技傳捷報 與俄羅斯藥廠R-Pharm簽新藥專屬授權

安成生技（6610）6日公告，與俄羅斯知名藥廠R-Pharm簽署專屬授權條件書（Term Sheet），將治療單純型表皮分解性水皰症（Epidermolysis Bullosa Simplex, EBS）新藥AC-203在俄羅斯聯邦地區的專屬開發和銷售權授予R-Pharm，未來R-Pharm將負責AC-203在俄羅斯聯邦地區的法規事務、進口，以及未來藥品上市後的行銷與銷售，安成生技則負責藥品的生產、製造與出口。

Term Sheet簽訂後，安成生技將與R-Pharm進一步洽談AC-203在俄羅斯聯邦地區的專屬授權協議、以及相關後續作業，待協議正式簽訂時，將另行公告。

本項合作是安成生技繼2020年與香港維健醫藥簽訂中港澳地區專屬授權協議，以及與日本Minophagen簽訂日韓地區專屬授權協議後，安成生技為AC-203治療EBS新藥的全球商業化布局再下一城。未來安成生技將持續在全球範圍內尋找商業授權合作夥伴，為全球EBS患者提供治療用藥，並提升AC-203的經濟效益，為股東創造價值。

安成生技表示，遺傳性表皮分解性水皰症（Epidermolysis Bullosa, EB）在國際上又稱為蝴蝶兒（Butterfly Children），台灣則有泡泡龍之稱，主要是遺傳基因突變所引起的一種罕見疾病。患者只要皮膚受到輕微摩擦或刺激就會形成水皰，並可能進一步擴大破裂形成傷口，而多數症狀會從兒時即開始且病程反覆，使得皮膚受損易受感染，進而引發敗血症，嚴重時甚至導致生命危險。

全球EB病患約有50萬人，具有多種不同亞型，其中，單純型表皮分解性水皰症（EBS）約占七成，迄今尚無獲核准的治療藥物，全球臨床進展中最快的研發中藥品，當屬安成生技自主開發的軟膏型新藥AC-203，目前正展開全球多國多中心的二/三期臨床試驗，並已陸續於台灣、美國、菲律賓、澳洲、韓國，以及歐盟的義大利、波蘭、法國等國啟動收案，目標在今年下半年進行期中分析。

安成生技指出，俄羅斯聯邦地區總人口數將近1.5億，本次的授權夥伴R-Pharm在俄羅斯醫藥市場具有領先地位。R-Pharm與全球領先的藥品和醫療設備製造商簽署策略合作、生產在地化和技術轉移協議，旗下11個最先進的生產基地按照國際品質標準運作，以及擁有5,000多名員工。R-Pharm相當重視藥品的研究和開發，並致力於改善和延長人類的生命，目前開發中藥品達100多種，其中許多產品能夠為對抗高疾病負擔做出重大貢獻，提升健康照護品質。

安成生技目前正全力推進AC-203的多國多中心二/三期臨床試驗，並持續尋求優質合作夥伴，加速AC-203在世界各地的開發與上市，期盼為目前缺乏用藥的EBS患者帶來希望。