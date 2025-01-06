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momo線上點燈銷量飆升50% 打造多元祈福服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

時序接近農曆春節，2025乙巳蛇年即將到來，網路祈福點燈的商機也出現。本土最大綜合電商富邦媒（8454）旗下momo購物網指出，今年春節檔期提前，「線上點燈」買氣自12月起年增突破50%，「太歲燈」與「光明燈」最受歡迎。此外，上班族對開運擺飾的選擇也呈現新風潮，具有「質感」與「趣味」設計的招財貓銷量快速攀升。momo預估春節前一周將迎來另一波銷售高峰。

為滿足民眾「隨時隨地」祈福的需求，momo攜手鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、新港奉天宮等知名宮廟，並找命理師雨揚老師與林海洋老師，推出「momo線上點燈服務」，讓消費者不出門即可完成祈福儀式。即日起至1月31日，momo同步推出「新春金蛇獻瑞」發財寶典活動，開運商品5折起，最高回饋可達26%。

線上點燈服務的便利性，結合民間信仰中「經常參拜同廟，神明對信眾熟悉度較高」的說法，使得momo點燈已成為許多信眾的祈福首選，回流顧客逐年提升。momo觀察到，每逢春節前夕，信眾對於逢凶化吉的「太歲燈」及祈求平安順遂的「光明燈」需求特別強勁。另外，1月大學學測即將登場，訴求金榜題名的「文昌燈」亦受到考生與家長青睞，線上訂單熱度攀升，銷售成長高達80%。

為滿足消費者多元祈福需求，momo推出「鹿港天后宮 開運點燈」3盞組合，可自由搭配光明燈、安太歲燈、拜斗燈、文昌燈及月老祈福燈。今年momo網羅多元燈種與新年開運方案，滿足信眾在蛇年的各種祈福需求，帶來便利與安心的祈福體驗。

momo 春節 開運

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