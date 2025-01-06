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華南銀行舉辦揮毫贈春聯活動 傳遞年節喜氣

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南銀行「揮毫贈春聯」活動，首場1月6日於中山分行舉辦，華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭（右五）、華南銀行副總經理張炳輝（右四）、營運管理部經理曹俊（右三）、主任秘書許惠玲（右二）、中山分行經理楊淑卿（右一）與書法好手合影。圖/華南銀行提供
華南銀行「揮毫贈春聯」活動，首場1月6日於中山分行舉辦，華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭（右五）、華南銀行副總經理張炳輝（右四）、營運管理部經理曹俊（右三）、主任秘書許惠玲（右二）、中山分行經理楊淑卿（右一）與書法好手合影。圖/華南銀行提供

為迎接即將到來的農曆新年，華南銀行（2880）分別於2025年1月6日、8日及9日舉辦三場揮毫贈送春聯的活動，邀請多位知名書法老師，在分行現場揮毫書寫春聯，為民眾送上滿滿的祝福與喜氣。活動現場十分熱鬧，充滿年節喜慶氣氛，也吸引許多民眾來參加，一同感受傳統文化的魅力與年節的歡樂氛圍。

首場揮毫贈送春聯活動於6日下午2時在華南銀行中山分行隆重登場，吸引了許多民眾一同參與。現場佈置雖然簡約卻充滿年味，紅色的春聯與喜慶的背景讓人感受到濃濃的年節氣氛；活動開場由華南銀行董事長陳芬蘭開筆題字，為活動揭開序幕。

活動開始後，多位書法老師便開始揮毫，一幅幅寓意吉祥的春聯，如「招財進寶」、「萬事如意」、「春」、「福」等，讓民眾免費領取，頗受好評。

現場還有華南銀行的行員裝扮成財神爺發放紅包袋，吸引許多民眾圍觀合影，場面十分熱鬧，充滿歡樂的過年氣氛。

華南銀行表示，春聯是中華傳統文化的重要象徵，透過這樣的活動，不僅能夠傳承書法藝術，還能為每個家庭送上滿滿的新年祝福。希望每一幅春聯能為大家帶來幸福與平安。

接下來兩場揮毫贈春聯活動將於2025年1月8日及9日下午2點至3點30分，分別在華南銀行建成分行及敦化分行舉行，歡迎民眾相揪來現場免費拿春聯，一同感受年節熱鬧氛圍，數量有限，請把握機會前往領取。

此外，為推廣環保理念，建議民眾自備紙袋來裝春聯，共同為保護地球盡一份心力。

贈春聯活動1月8日華南銀行建成分行，台北市大同區南京西路228號；1月9日 華南銀行敦化分行，台北市大安區敦化南路二段2號。

傳統文化 書法 華南銀行

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