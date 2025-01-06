好薪情！和泰汽車全員結構調薪10% 加碼員工福利

和泰汽車（2207）員工好幸福！和泰汽車為推動企業成長的核心動力，提供更有競爭力的薪資結構，根據證交所資料統計，2023年和泰汽車年薪中位數199.1萬元、非主管員工平均年薪263萬元，於上市公司排行為第9名，2025年開春再出招，全員結構調薪10% ，再加碼多項員工專屬福利。

和泰汽車代理的TOYOTA及LEXUS是國內銷售雙龍頭，和泰集團總經理蘇純興在2025年開春送員工加薪好消息，員工開春就有「好薪情」，和泰集團決定2025年再次執行結構調薪，提升固定薪10%，和泰全體員工短短3年間固定薪調幅達30%，跟員工一起力抗通膨，大幅增加員工每月可支配所得，間接降低員工平日財務負擔壓力，讓同仁們可以更安心地在和泰汽車上班、盡情發揮天賦才能。

和泰集團表示，為吸引更多優秀人才來到和泰集團上班，提升創造員工有感的多元福利政策，和泰汽車於2022年首次進行全員「結構性調薪」，將部分年度績效獎金提前轉換為每月薪資及年終獎金，提升固定薪20%，獲得員工好評，也樹立汽車業標竿。

為增加人才吸引力，和泰汽車也同步提高新人起敘薪資10%，學士起敘薪達4.4萬元、碩士起敘薪達5萬元，持續強化和泰汽車的薪資競爭力，期待能吸引更多優秀人才加入團隊。

在員工福利的部分，和泰汽車重視員工的工作與生活平衡，打造快樂的工作環境，讓員工樂在工作。 除原有的每年5萬元旅遊補助、三節與生日禮金、辦公室免費員工紓壓按摩、有氧及瑜珈課程、多元社團補助之外，近期更新增「24小時EAP員工協助方案」與「一日有薪健檢假」。