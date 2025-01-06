快訊

日男星吉澤亮喝到斷片！ 擅闖民宅「直接被報警抓走」

居民看到身影！毒犯受刑人越獄 矯正官員證實：應還在綠島

好薪情！和泰汽車全員結構調薪10% 加碼員工福利

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰汽車代理TOYOTA及LEXUS是國內銷售雙龍頭，總經理蘇純興（中）在2025年開春給所有員工送上大紅包，和泰集團員工2025年「好薪情」！黃淑惠攝
和泰汽車代理TOYOTA及LEXUS是國內銷售雙龍頭，總經理蘇純興（中）在2025年開春給所有員工送上大紅包，和泰集團員工2025年「好薪情」！黃淑惠攝

和泰汽車（2207）員工好幸福！和泰汽車為推動企業成長的核心動力，提供更有競爭力的薪資結構，根據證交所資料統計，2023年和泰汽車年薪中位數199.1萬元、非主管員工平均年薪263萬元，於上市公司排行為第9名，2025年開春再出招，全員結構調薪10% ，再加碼多項員工專屬福利。

和泰汽車代理的TOYOTA及LEXUS是國內銷售雙龍頭，和泰集團總經理蘇純興在2025年開春送員工加薪好消息，員工開春就有「好薪情」，和泰集團決定2025年再次執行結構調薪，提升固定薪10%，和泰全體員工短短3年間固定薪調幅達30%，跟員工一起力抗通膨，大幅增加員工每月可支配所得，間接降低員工平日財務負擔壓力，讓同仁們可以更安心地在和泰汽車上班、盡情發揮天賦才能。

和泰集團表示，為吸引更多優秀人才來到和泰集團上班，提升創造員工有感的多元福利政策，和泰汽車於2022年首次進行全員「結構性調薪」，將部分年度績效獎金提前轉換為每月薪資及年終獎金，提升固定薪20%，獲得員工好評，也樹立汽車業標竿。

為增加人才吸引力，和泰汽車也同步提高新人起敘薪資10%，學士起敘薪達4.4萬元、碩士起敘薪達5萬元，持續強化和泰汽車的薪資競爭力，期待能吸引更多優秀人才加入團隊。

在員工福利的部分，和泰汽車重視員工的工作與生活平衡，打造快樂的工作環境，讓員工樂在工作。 除原有的每年5萬元旅遊補助、三節與生日禮金、辦公室免費員工紓壓按摩、有氧及瑜珈課程、多元社團補助之外，近期更新增「24小時EAP員工協助方案」與「一日有薪健檢假」。

另外，「24小時EAP員工協助方案」，提供員工專業、保密、全年無休且即時的心理、家庭、財務、法律等各項外部諮詢服務；而為了讓員工更無負擔且完整無憂地安排健康檢查，提供「一日有薪健檢假」，期望員工能更注重身心健康，在競爭激烈的市場中推動創新與永續發展，為員工創造更優質的工作環境，攜手實現創造幸福企業願景。

和泰汽車起薪全面看漲 全員結構調薪10% 再加碼多項員工專屬福利。和泰集團提供
和泰汽車起薪全面看漲 全員結構調薪10% 再加碼多項員工專屬福利。和泰集團提供

健檢 薪資

延伸閱讀

連日隔空交火 王鴻薇再批林楚茵：預算知識淺薄

油箱瑕疵最嚴重恐漏油起火 2024年式Corolla Altis、Corolla Cross汽油版發出召回改正

中國附醫宣布年終1.75個月 調薪最高達20%

逾半數企業預期2025年會調薪 估調幅4.1%優於軍公教

相關新聞

策略性長期投資...六角國際斥資2.72億元併購翰林茶館

六角國際公告，以每股68元的價格併購翰林國際100%股權，併購金額為2.72億元，六角表示，此次併購為擴充營運之策略性長...

台灣邁入獨居時代？一人宅破218萬戶 專家點3大關鍵

單身萬歲獨居漸夯？台灣房屋集團依據內政部不動產資訊平台第3季最新資料，發現全台「一人一宅」數量從2015年的162.1萬...

雙月要變外國品牌了 快樂蜂斥資億元併購過半股權

全球餐飲市場的領導者、擁有超過1萬間門市的菲律賓「快樂蜂餐飲集團」，透過旗下子公司「迷客夏國際股份有限公司」，今日完成對...

為增加人才、開年送紅包 和泰車宣布全員加薪10％

為增加人才吸引力，汽車龍頭和泰汽車提高新人起敘薪資10%，學士起敘薪達4.4萬元、碩士起敘薪達5萬元，持續強化和泰汽車的...

寬宏開紅盤！260萬人搶20萬張江蕙演唱會門票 今年營運創高可期

睽違10年，天后江蕙重回舞台，主辦單位寬宏藝術（6596）大開紅盤。寬宏指出。從1月2日到1月4日，短短3天的登記時間，...

聯聚霸榜台中豪宅王 七期新案「聯聚玉衡大廈」有望再寫佳績

根據實價登錄，2024年台中市十大豪宅交易當中，前四名豪宅社區皆位於七期，而第一名則由「聯聚理安大廈」拿下，於10月創下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。