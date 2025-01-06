Tesla在台八年累績5萬車主 今年將新增多座站點

Tesla 台灣在 2024 年第4季總掛牌數逾 3,500 輛，品牌全年新車掛牌數突破 15,000 輛，再度刷新屢屢創下的台灣電動車銷售紀錄。其中，純電休旅車款 Model Y 持續熱銷，以 8,634 輛新車掛牌蟬聯年度電動車銷售冠軍，今年甫上市交付的 Model 3 煥新版則以全新設計廣受車主歡迎，全年掛牌超過 4,600 輛。

Tesla 台灣表示，Tesla 自 2016 年進軍台灣市場八年以來，已累積迎接超過 50,000 名車主加入純電生活行列，同時積極耕耘台灣充電基礎建設，包括串聯全台充電認證廠商普及家用充電，更布建超過 107 座超級充電站點及多達 1,200 多支目的地充電座，持續為全台車主打造舒適便捷的電動車生活圈。

專為安全與超大空間打造的純電休旅車款 Model Y 深受全球及台灣消費者喜愛，引進台灣僅僅兩年即累積超過 20,000 名台灣車主，不僅長年獲得全球各大權威安全評測機構最高評等，近日更榮獲臺灣新車安全評等制度（TNCAP）最高之五星評等，是兼顧安全與實用性的家庭首選用車。

Tesla 持續透過 OTA 遠端軟體更新最佳化車輛性能、安全、實用性及娛樂性，包括 2024 年末新增的聖誕節假期更新在內，2024 年 Tesla 提供了總計 11 次 OTA 軟體更新版本，涵蓋高達 89 個功能更新，如自動停車、智慧召喚、Apple Watch 操控車輛等與時俱進的全新功能，致力於讓所有車主皆能免費享有最新功能，同時不斷提升用車便利性、舒適性與安全性。

隨著台灣車主社群快速成長，Tesla 台灣持續擴大服務據點與充電基礎建設，目前全台共計有 10 間提供賞車試駕的體驗店、8 間原廠服務中心以及包括最新開幕的「台中西屯直營鈑噴中心」在內的 11 間直營與授權鈑噴中心，也即將在近期分別於桃園與南港新增全新體驗店與服務體驗中心。

充電方面，目前全台高達 107 座站點、超過 630 支超級充電座的密集充電網路也將在今年新增屏東市、台中北屯、新竹竹東等多座備受車主期待的站點，持續帶動台灣純電智能生活，加速台灣轉向永續能源的發展。