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交通部推搭客運返鄉 春節期間國道客運6折

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

2025年春節長達9天，為響應交通部「幸福綠色運輸」施政計畫，提升公共運輸使用率，公路局與12家國道客運業者合作，於1月24日至2月2日期間90條中長途國道客運路線推出最高6折優惠。

每年農曆過年返鄉人潮眾多，自行開車經常面臨高速公路壅塞，搭乘台鐵、高鐵也經常碰到返鄉或返工尖峰時段票已售罄的狀況。為鼓勵民眾搭乘國道客運，交通部陳世凱部長上周五下班後也身體力行推廣搭乘國道客運，由台北轉運站搭客運返回台中。

交通部長陳世凱特別說明及呼籲，今年返鄉過年的民眾能多搭乘國道客運，6折的票價非常便宜，不一定要高鐵或台鐵，回到家鄉後10小時內還能享受在地客運及幸福巴士轉乘優惠；尤其像是台北新竹或台北台中等中短途區間更鼓勵可多利用搭乘國道客運。

交通部及公路局表示，過往連續假期國道客運票價優惠為85折，今年春節為加強鼓勵搭乘，自連假前1日（2025年1月24日）至收假日（2月2日）擴大加碼為6折，讓春節出遊或返鄉團圓無負擔。搭乘國道客運、台鐵與高鐵10小時內以電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠，75條指定幸福巴士免費搭乘，提供返鄉民眾最後一哩路更加便捷。

公路局說，以往連續假期的東部加碼租車優惠及4人同行優惠（2擇1），2025年春節連續假期仍持續辦理，民眾搭乘東部國道客運後，向當地指定業者租汽機車享回程票價優惠；購買台灣好行套票或住宿，可享4人同行1人免費優惠，讓春節9天假期於東部租車與住宿更享優惠。

交通部 國道客運 春節

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