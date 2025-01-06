農業部補助結束！家樂福、全聯繼續賣銅板便當
根據農業部「幸福食材網」1月3日公告顯示，因為經費問題，農業部60元幸福餐盒只提供到1月底。對此，全聯、家樂福皆表示，平價餐盒還是會照常販售，不會因為農業部補助結束就中止。
全聯表示，全聯美味堂60元幸福餐盒自2023年3月至2024年5月銷售超過400萬份，業績超過2億元。為了照顧全民荷包，在與農業部結束幸福餐盒合作後，全聯在2024年6月起販售同樣只要60元的「美味堂福利餐盒」，提供大眾最高CP值熱便當，陸續推出黃金無骨厚厚雞排、十三香雞胸、虱目魚排、風味花枝排等四款口味，其中以黃金無骨厚厚雞排人氣最高。現階段60元美味堂福利餐盒販售黃金無骨厚厚雞排、十三香雞胸兩款口味，導入熱便當的門市約650家。
家樂福也同樣表示，平價餐盒全台量販/超市還是會繼續販售，家樂福進一步指出，家樂福在推出幸福餐盒前已常態販售平價餐盒，不會因農業部補助結束就停止。
此外，頂級超市Mia C'bon為搶平價餐盒商機，也在Mia C'bon台北大葉店、Mia C'bon高雄義享天地店進行熟食弁當試營運，推出兩款以低卡＋高纖維的搭配組合餐盒，最低價也只要百元以內，高CP值吸引民眾選購。
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