農業部補助結束！家樂福、全聯繼續賣銅板便當

根據農業部「幸福食材網」1月3日公告顯示，因為經費問題，農業部60元幸福餐盒只提供到1月底。對此，全聯、家樂福皆表示，平價餐盒還是會照常販售，不會因為農業部補助結束就中止。

全聯表示，全聯美味堂60元幸福餐盒自2023年3月至2024年5月銷售超過400萬份，業績超過2億元。為了照顧全民荷包，在與農業部結束幸福餐盒合作後，全聯在2024年6月起販售同樣只要60元的「美味堂福利餐盒」，提供大眾最高CP值熱便當，陸續推出黃金無骨厚厚雞排、十三香雞胸、虱目魚排、風味花枝排等四款口味，其中以黃金無骨厚厚雞排人氣最高。現階段60元美味堂福利餐盒販售黃金無骨厚厚雞排、十三香雞胸兩款口味，導入熱便當的門市約650家。

家樂福也同樣表示，平價餐盒全台量販/超市還是會繼續販售，家樂福進一步指出，家樂福在推出幸福餐盒前已常態販售平價餐盒，不會因農業部補助結束就停止。