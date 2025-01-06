科妍一針劑型關節腔注射劑產品 取得巴西Anvisa藥證

科妍（1786）海外布局再傳重大進展，治療退化性關節炎產品海捷特加強型（HYAJOINT Plus）玻尿酸關節腔注射劑已取得巴西衛生主管機關（Anvisa）銷售許可，同時也是第一家取證的國產關節腔注射劑產品，最快在今年第1季起將開始貢獻業績。

據報導巴西人口高達2.15億人，其中，退化性關節炎好發的50歲以上中年人口約5,200萬人，市場潛力不容小覷。科妍總經理韓台賢表示，海捷特系列關節腔注射劑產品在台灣占有七成以上市場，產品上市近15年，行銷全球多個國家，深受醫師及患者信賴，有信心將關節腔注射劑產品在台成功經驗複製在巴西市場。

科妍在巴西市場的布局大有斬獲，去年8月取證的婦科剖腹產與外科手術玻達癒防沾黏產品、本月再下一城，取得的一針劑型海捷特加強型關節腔注射劑銷售許可，今年預計尚有骨科手術防沾黏（德撫癒）產品會再取得銷售許可，三大類產品今年可望完成布局，進軍南美洲市場。