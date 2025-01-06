男性很愛買？Taelor用AI造型師穿搭 攜手新光紡織攻美

每月收到一盒由AI造型師幫忙量身搭配的服裝禮盒，針對男士不愛逛街或網購，但仍追求時尚體面的需求，美國矽谷新創Taelor由兩位台籍創業家創立，2年來業績成長10倍，他們觀察其實男性會員「超愛買」！2024年12月Taelor台灣子公司正式註冊，將來台招募研發及服飾伙伴。

訂閱制男性時尚服飾品牌Taelor汰樂是一家鎖定男性族群，以訂閱制每月提供79或109美元訂閱方案，提供AI造型師時尚服飾搭配服務的新創。

他們開發8個AI模型，從褲子跟上衣搭配、外套跟衣服搭配、一盒五件衣褲搭出多種變換方法等不同功能，透過Taelor收集會員每次收到衣服時，實際穿過後的反饋，佐以會員不時的特殊需求（下月是結婚週年日、急需情人節戰服……），AI演算法越來越懂如何幫會員穿搭。

生成式AI讓這類時尚穿搭訂閱制新創順利出擊，Taelor創辦人鄭雅慈接受專訪指出，他們的服務基本費率是每月79美元起跳，一個月收到一盒5件服飾，穿一個月後寄回，會再收到新禮盒。

他們有合作的洗衣廠重新洗滌清潔，下個月再寄送給其他會員穿，簡單地說，Taelor的商業模式是「AI科技＋電商＋乾洗店」的組合版，橫跨傳產到科技，而若會員穿得喜歡，可以用二手價買下衣服。

男性會員省下逛街挑衣跟洗衣服的痛點，卻還能穿得跟上時代潮流，鄭雅慈分析，這某種程度正好搭上懶惰經濟。

「他們的樣貌共同點是社交活躍，要跟別人開會、約會，但不想要花時間研究時尚，也不懂時尚。」鄭雅慈說，現在居家打掃或美食外送如此普遍，無疑就是懶人經濟當道。

而透過大數據，她觀察大多數男性會員認識品牌不超過五個，總是認為自己又高又瘦，所以問他們衣服尺寸是穿M還是L不準，必須另外請他們拿出衣櫥內最喜歡的衣服，分享品牌跟尺碼，「往往填M，但衣服拿出來其實是L」洞悉會員資訊，讓他們掌握龐大數據庫。

2024年Taelor創下一年出租超過8萬次服裝記錄，開業2年營收成長10倍，Taelor已是美國男性時尚服飾訂閱制規模最大的業者。

其實服裝訂閱服務戰場已有超過10家業者加入，甚至連Nike、香蕉共和國等知名時裝品牌都自己下海來做，Taelor只是新創，要怎麼贏？鄭雅慈表示，他們跟一線大型約會網站Coffee Meets Bagel合作，在時尚雜誌GQ跟PEOPLE都是讀者票選租賃服飾第一名品牌，加上廣告行銷等方式找出目標客群。

鄭雅慈分析，時尚品牌自營服飾痛點是客戶永遠只能穿單一品牌，而多數服飾訂閱業者寄的盲盒，消費者若要穿，就一定得買下來，也有成衣租賃業者提供上萬件單品讓用戶上網挑，無法滿足「不想花時間」穿搭的消費者，過去人工幫會員搭配服飾成本太高，如今生成式AI幫上大忙。

Taelor還有真人時尚師免費提供15分鐘顧問，瞭解會員在意穿著痛點或偏好，數據讓AI不斷優化，這家新創意外發現，男性雖懶得花時間選購衣服，但希望穿出有型穿搭，若穿出門被誇獎，往往願意買下，意外揭開男性其實「超愛買」特質。

女性服飾訂閱制目前已有百萬用戶市場，超過10家業者經營，其中還有兩家上市公司，鄭雅慈認為，「男性懶人經濟更賺錢，因為女生租衣服是為了每天穿不一樣，不太會買下，男生純粹為了省時間，所以每寄出五件衣服，至少會留下一件（購買）。」

鄭雅慈是電商老將，過去在Meta臉書與IG電商擔任產品經理，並是Meta科技創新部門網路科技行銷長，在eBay全球總部擔任過全球新興市場產品長，累積豐富經驗，而創業伙伴陳美瑩則曾在空廚業服務，兩人是芝加哥MBA同學，結合各自專長創業，鄭雅慈透露選擇服飾出賃則是從自己需求觀察起。

原來，鄭雅慈在矽谷科技圈工作，當地女性亞裔、帶大型團隊的主管非常少，工作上她自覺有「冒牌者症候群」，希望穿著更像主管讓自信更強大，但為工作準備一堆衣服，她開始思考並不想都買下來，希望能斷捨離的念頭，加上不斷鼓吹每季都買的快時尚已成全球高碳排行業，而租衣反而更永續環保，讓她毅然決然創業。

2014年12月，Taelor台灣子公司也正式成立，鄭雅慈表示，將計畫招募AI及軟體工程師，以及美國營運管理伙伴，台灣將成Taelor的供應鏈管理總部，她更號召台灣紡織業一起合作進軍美國市場。

數據成為他們創業的另一道護城河，雖然Taelor是一家2年半資歷的年輕新創，但透過收購一家已結束營運的時尚服飾租賃公司10年數據，加上收集自用戶對穿過每件衣服的評論（如肩膀太窄，小腿太緊等等……），每月都能累積豐富用戶數據，如今也有品牌服飾業者看上她們，希望服飾新品能先透過她們數據取得進軍美國市場的建議。

目前Taelor已全球有300家合作服飾品牌，一半是非美國本土品牌，其中台灣品牌有新光紡織（1419） Profi等14家，「我們最知道他們衣服能洗幾次，穿幾次會開始起毛球」鄭雅慈說。

數據為王，手握男性用戶關鍵穿搭數據，鄭雅慈表示，成衣廠商需要提供設計款式給國際品牌客戶，故更希望早一步掌握流行趨勢，而來跟Taelor合作，另也有品牌服飾商希望透過技術授權「AI造型師」，打算在美國以外市場自推訂閱服務。