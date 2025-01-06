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搶人才！和泰車起薪全面看漲 結構調薪10%、三年已調薪30%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

和泰車（2207）多角化發展向科技業搶人才，並連續三年調薪，總計已達30%。龍頭車廠和泰車表示，和泰車視員工為推動企業成長的核心動力，提供有競爭力的薪資福利，2025年1月，和泰決定再次執行結構調薪，提升固定薪10%！短短3年間，和泰全體員工固定薪調幅達30%，大幅增加每月可支配所得，更降低員工平日財務負擔壓力，也讓同仁們可以更安心在和泰汽車上班、盡情發揮天賦才能！

2023年和泰汽車年薪中位數199.1萬元、非主管員工平均年薪263萬元，於上市公司排行為第9名，更創造讓員工有感的多元福利政策。

在此之前，2022年，和泰汽車首次進行全員「結構性調薪」，將部分年度績效獎金提前轉換為每月薪資及年終獎金，提升固定薪20%，獲得員工好評，也樹立汽車業標竿。

為增加人才吸引力，和泰汽車也同步提高新人起敘薪資10%，學士起敘薪達4.4萬元、碩士起敘薪達5萬元，持續強化和泰汽車的薪資競爭力，期待能吸引更多優秀人才加入團隊。

和泰汽車也十分重視員工的工作與生活平衡，打造快樂的工作環境，讓員工樂在工作。 除原有的每年5萬元旅遊補助、三節與生日禮金、辦公室免費員工紓壓按摩、有氧及瑜珈課程、多元社團補助之外，近期更新增「24小時EAP員工協助方案」與「一日有薪健檢假」。「24小時EAP員工協助方案」，提供員工專業、保密、全年無休且即時的心理、家庭、財務、法律等各項外部諮詢服務；而為了讓員工更無負擔且完整無憂地安排健康檢查，提供「一日有薪健檢假」，期望員工能更注重身心健康。

和泰車強調，自成立以來，一直秉持以人為本的經營理念，並在競爭激烈的市場中推動創新與永續發展。未來，和泰汽車將持續為員工創造更優質的工作環境，攜手實現創造幸福企業願景！

和泰車 薪資

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