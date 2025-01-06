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超強品牌力！聯聚奪豪宅王、新案「聯聚玉衡」受注目

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中七期示意圖／業者提供
台中七期示意圖／業者提供

根據實價登錄，今年截至目前為止，台中市十大豪宅交易當中，前4名豪宅社區皆位於七期，第一名由聯聚建設「聯聚理安大廈」拿下，該預售案今年10月高樓層毛胚屋以約1.52億成交，單價達127.2萬元，穩居台中十大豪宅之首，也創下台中市有預售實價以來的最高紀錄。

業者表示，對全台建商而言，台中七期有其獨特魅力，雖然素地取得困難，推出時還得當成藝術品來設計建造，以作為品牌門面，但各大建設公司仍是積極卡位搶進，目前七期土地已是賣一塊少一塊，自然也反映在成交價格上。

進軍七期的建商中，以聯聚建設最為知名，該公司成立30年，旗下完工作品14件，另有4件在建案，全數位於七期重劃區。如此專注於一個重劃區，是業界罕見的經營模式。

在地房仲表示，聯聚長期專注於七期，不僅外界喻為「台中豪宅一哥」，也在七期打造獨特的聯聚豪邸生活氛圍，許多富人買房指名聯聚品牌，是該公司旗下建案單價屢創新高主要原因。

聯聚目前除了聯聚理安大廈拿下台中豪宅王外，另一新案「聯聚玉衡大廈」也受注目。

聯聚玉衡大廈位於秋紅谷生態公園第一排，基地面積1,838坪，為聯聚歷案中最大基地，個案規劃雙塔建築，中庭花園達千坪，總樓高51樓，將是台中最高住宅。

另外聯聚玉衡大廈與聯聚另一代表作「聯聚瑞和大廈」比鄰，瑞和人行道被媒體譽為全台最美綠廊，銜接新案玉衡也讓不少人期待，加上新案難得規劃中坪數62坪，吸引不少想擁有聯聚房子的民眾詢問。

台中不動產業者分析，現今大台中七期外圍預售屋單價行情已來到7至9字頭，座落於七期蛋黃地段的「聯聚玉衡大廈」，以其位置、標配規畫，及聯聚對於品質的講究與要求，營建成本亦高，預料成交單價也將在百萬以上。

豪宅 重劃區

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