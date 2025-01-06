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寬宏開紅盤！260萬人搶20萬張江蕙演唱會門票 今年營運創高可期

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
江蕙。圖／寬宏提供
江蕙。圖／寬宏提供

睽違10年，天后江蕙重回舞台，主辦單位寬宏藝術（6596）大開紅盤。寬宏指出。從1月2日到1月4日，短短3天的登記時間，全台有逾260萬名民眾瘋搶20萬張門票，中籤率僅7.6％，創下寬宏售票系統售票紀錄，可見全民對二姐江蕙回歸舞台的期待和喜悅。

寬宏指出，江蕙將於2025年7月11日至26日高雄巨蛋開唱，8月8日至9月1日則於台北小巨蛋接續登場，北高一共20場演出，採「實名登記抽選制」，從1月2日下午15點30分開放登記，至1月4日晚上23點59分截止，寬宏售票系統統計入站登記票數共2,605,368張，等於全台超過一成民眾瘋搶20萬張門票，抽選結果將於1月7日中午12:00以會員Email通知，也可至寬宏售票系統的會員專區「抽籤查詢」即可得知抽籤結果查詢。

演唱會經濟持續爆發，今年更是寬宏亮點滿滿的一年，除了拿下江蕙演唱會的主辦權外，今年首度引進百老匯《悲慘世界》40周年紀念版音樂會，將於6、7月分別在台北、高雄演出，可望帶旺國內暑期藝文展演市場。

法人指出，近年演唱會如雨後春筍般冒出，國內龍頭的藝文展演主辦業者大幅受惠，若以江蕙演唱會來看，一場演唱會票房平均5,000萬元，20場總計可達逾10億元，音樂劇《悲慘世界》一場票房約700萬元，52場合計可達逾3億元，今年動能可期，不僅有望營收創歷史新高，預估全年獲利可望賺一個資本額以上。

江蕙 演唱會

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