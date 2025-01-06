聯聚霸榜台中豪宅王 七期新案「聯聚玉衡大廈」有望再寫佳績

根據實價登錄，2024年台中市十大豪宅交易當中，前四名豪宅社區皆位於七期，而第一名則由「聯聚理安大廈」拿下，於10月創下毛胚單坪127.2萬元的成交紀錄，總價突破1億5,239萬元，穩居台中十大豪宅之首，也改寫台中市有預售實價以來的最高紀錄。

台中房地產市場特別吃品牌效應，其中聯聚建設素有台中豪宅一哥之稱，由於在頂級客群間累積好口碑，穩踞市場領導地位。繼「聯聚理安大廈」大坪數新作後，聯聚建設日前推出「聯聚玉衡大廈」，以均質62坪的中坪數住宅定位，持續拓展品牌在七期的影響力。

「聯聚玉衡大廈」，位於七期蛋黃區、秋紅谷生態公園第一排，擁有51層壯闊高度與均質62坪的規劃，重新定義中坪數豪宅標準，市場皆預期再度刷新七期豪宅紀錄。

「聯聚玉衡大廈」基地面積1,838坪，為聯聚歷案中最大基地，規劃雙塔建築，中庭花園達千坪，總樓高51樓，將是台中最高住宅，且位於秋紅谷生態公園第一排，地標住宅定位明確。住戶室內空間透過合宜規劃，讓每戶面寬達14.5米，加上低台度大面窗，視野寬闊，且單層僅四戶，讓每戶皆享永久棟距。

此外，因是超高層大樓，制震要求格外嚴格，結構採用CNS 560「高拉力」鋼筋，強度提升50%，並使用台北101同等級鋼材，規劃取得耐震設計、耐震與綠建築多重標章，營造期間將由結構技師駐點審核，耐震係數更以高於法規標準要求。

「聯聚玉衡大廈」所在的七期重劃區綠地眾多，台中國家歌劇院、夏綠地公園散步即達。此外，七期重劃區更匯聚台中最完善的機能，不僅有台中市政府、市議會坐鎮其中，百貨公司林立，如新光三越、大遠百、TIGER CITY及最新開幕的誠品480皆聚集於此，更吸引國際型星級酒店、頂級商辦進駐。此外，近來仍陸續公布重大規劃，秋紅谷生態公園內將規劃興建由安藤忠雄設計的「童書之森．台中」圖書館，及捷運藍線B13站，不僅目前發展已臻成熟，未來仍可期。

專家分析，現今大台中七期外圍預售屋單價行情已來到7至9字頭，依「聯聚玉衡大廈」的地段及規劃，加上以聯聚對於品質的講究與要求，營建成本亦高，標配百萬以上行情實屬合理，地段優勢加上品牌建商創造的差異化，相信此案一出必能帶動一波追求穩健價值的高資產客戶購買潮，可預期將再度刷新七期豪宅紀錄，勢必成為台中豪宅市場的全新指標性建築。