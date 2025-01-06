魚塭華麗轉身為南市最大商業區 大商場、百貨公司與飯店將進駐

台南市安南區近3年來大發展，人口已躍居全市第2，其中最受矚目的安北商業區市地重劃工程，經3年多施工，今天竣工啟用。地政局長陳淑美表示，這是安南區的核心地帶，過去是魚塭，華麗轉身後成為商業區，將引進連鎖旗艦店進駐，並吸引大型餐飲、百貨、旅館進來，帶動地方大發展。

又稱商60的北安商業區市地重劃區，不僅是安南區的重要建設，未來更是南市發展新亮點。地點在安南區北安路二段及安通路五段交叉要道，總面積37.17公頃，區位規畫為安南區商業副都心，具備完善的生活機能與便利的交通條件，發展潛力甚受界期待。

市長黃偉哲表示，商60整合都市計畫的全商業區街廓及公共設施，將商業服務與周邊居住環境功能全面升級，進一步強化安南區的土地機能，為市民提供更多元便利的生活與商業選擇，竣工啟用，標誌著南市邁向全新發展階段。

副市長趙卿惠形容安北商業區價值非凡，是安南區的核心區，區內也設置蓄洪池防熱島效應，提升住戶更優質的環境，而由人口成長來看，地方發展以帶動人口南漂，選擇移居安南區，期待商60更進一步帶動地方發展。

地政局長陳淑美指出，北安商業區提供可建築商業用地22.11公頃，以及15.06公頃的公共設施用地，包含道路、公園道、公園、停車場、廣場、廣場兼停車場等。此區特別設置兩座特色主題公園「公AN29-1草湖寮歷史公園」及「公AN29-2台江地景公園」，不僅提供休閒空間，還結合全齡化及多元化使用理念，適合不同族群共同使用。

另，為解決當地過去地勢低窪造成的易淹水問題，重劃區內建置滯洪池及18cms草湖寮抽水站，進一步提升防洪能力，去年杜蘇芮颱風來襲就發揮效用。另區內有3處停車場，未來視需要也會規畫作立體停車場。

重劃區土地已完成全區土地分配公告，目前正辦理土地分配異議協調，今年4至5月間辦理地籍整理及土地登記等相關作業，預計上半年完成點交土地給各土地所有權人管理使用。完成後就可展開各項開發，市府也會展開招商。

安南區長魏文貴表示，安南區是全市行政區人口成長最快的行政區，希望已完工的安北商業區未來結合緊鄰的草湖寮重劃區，帶動安南區大發展，腳步更甚九份子重劃區，也吸引大飯店、商場等進駐，打造新副都心。