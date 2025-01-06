台船受惠萬海、中航等商船訂單挹注 2026年獲利成長加大

台船（2208）董事長黃正弘6日表示，受惠萬海（2615）、中航（2612）等商船訂單挹注，再加上國明年將實現轉虧為盈，估計目前在手訂單合計達880億元，訂單能見度至少可達2030年；會積極爭取陽明（2609）最新的節能船訂單，2026年獲利成長幅度會加大。

台船瞄準無人船商機，正式啟動去年底有開過會議，成立小組收集商情，原型船正在做測試，今年第1季會跟大家見面，以軍事用途為主，可以在商用、民用，技術能自主，這個部分會是台船的新星產品。

台船2024年虧損已較前一年度大幅收斂，前三季稅後虧損12.61億元，每股稅後虧損1元，2022年前三季則是虧損3.86元，期望2025年虧損更更小，力努力拚損益兩平，2026年隨著營收增加近百億元，一定會開始出現獲利。

黃正弘表示，台船近期與萬海航運公司及中航簽訂多項造船合約，中航訂單預計今年4月開工，逐期認列；萬海希望元月能正式簽約，2026年第2季開工，在手訂單的總金額約400億元，再加上萬海元月簽約後，訂單約480億元，在手訂單最少有880億元，2025年力拚轉虧為盈，2026年營收大幅成長，就會開始獲利。

根據台船先前公告，拿到中航委託建造新一代21萬噸級海岬型散裝貨輪兩艘加上選擇權2艘；萬海也將與台船簽署新建8000TEU甲醇雙燃料貨櫃輪12艘，及選擇權4艘，預計要在元月簽約。

黃正弘進一步分析，商船的業務需求量大爆發是全球時機的問題，各種事件改變全球海運業的改變，全世界的造船廠都沒有什麼空檔，台船在這個好時機下，拿許多好的商船訂單，在全球缺船的浪潮下，台船也會積極爭取商船訂單，考量到能量問題，未來會瞄準價格好，毛利率高的訂單。

台船預估，2025年營收有望達170億元，明年在手訂單推估成長至280億元；2025年3大事業體的比重預估，商船約50%到60%，國艦國造約40%。目前合計在手訂單880億元，此金額尚不含潛艦國造IDS原型艦，能見度至少達2030年。

2024年台船環海2024年已經開始獲利，綠能一定要做，全球都開始重視碳權問題，這個產業是未來熱門產業，前景樂觀，台船訂造本土的環海翡翠輪，台船設計製造的效能原超過大陸造船廠的同型船舶，台船環海本土工程師能量也全面提升，今年可望持續獲利，2026年也有望維持獲利，將會推動IPO計畫。