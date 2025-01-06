搶攻60億元年菜商機，全聯、大潤發預購年菜開跑。全聯推出超過150款名店年菜套組，指定商品滿額即贈買菜金，預期今年預購年菜業績可較去年成長一成；大潤發冷凍年菜推出超過50款新品，總計逾150款年菜，主打米其林、必比登陣容，單筆滿額送全館現金抵用券。

全聯指出，龍年預購年菜熱銷前五名為京老舖十全十美團圓年菜組、阿秋師富貴發財組、郭老師黃耆紅棗枸杞烏骨雞湯、六福開運年菜組、台南晶英紅燒海鮮羹，五名中有三名為年菜組，價格帶1,999~2,999元，由此可知價位落於3,000元內、高CP值的組合，最受消費者青睞。

看準飯店名菜的魅力，去年三道台南晶英酒店人氣爆款預購年菜，包含台南晶英紅燒海鮮羹、台南晶英酒店鮑參貝佛跳牆、台南晶英酒店可麗露都在蛇年重磅回歸之外，價格更維持與龍年相同售價，以高CP的價格搶攻年菜商機，挹注開春業績成長。

不只預購年菜，門市販售年菜現貨也主打五星級飯店水準，2025年1月3日起推出寒舍台北喜來登大飯店辰園監製的「辰園臘腸蓮子米糕」等五道獨家功夫菜，優惠價149~379元，門市就能買、免排隊、不用等，五星級飯店年菜輕鬆上菜。

大潤發冷凍年菜即日起開跑至2025年1月29日，盤點龍年預購年菜套組前五名品牌為阿罵ㄟ辦桌菜-闔家團圓年菜12件組、饗城-五福臨門年菜五件組、京老舖十全十美團圓年菜十件組、崇華素食年菜五件組、老協珍年菜四件組，單組價格帶落在999~3,288元。

迎接蛇年推出超過50款新品，總計逾150款年菜，其中10款為米其林指南陣容，包括五款米其林指南必比登推薦，如府城食府、胡同和與米其林指南入選餐廳錦霞樓、米其林一星台菜餐廳富錦樹台菜香檳和兩款日本米其林餐盤肯定的海外在台分店推出的年菜，如四代目菊川、台北鳥喜。