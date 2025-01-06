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美日過新年行情無明確方向 豐興鋼筋連3週開平盤

中央社／ 台北6日電

條鋼廠豐興今天發布最新牌價，因下游買氣持續持觀望態度，鋼筋、國內廢鋼與型鋼報價持續開平盤。豐興主管向中央社記者表示，因美國、日本上週起放耶誕和新年假期，貿易商休假，行情無明確方向，下週則有望出現明確走勢。

豐興2024年12月中為回應客戶期待，調降鋼筋、國內廢鋼價格，每公噸下調新台幣200元，但因未催出買氣，鋼筋和廢鋼已連續3週開出平盤。

豐興本週鋼筋維持每公噸1.8萬元，國內廢鋼每公噸8600元，型鋼每公噸2.48萬元。

本週國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週無報價，美國貨櫃廢鋼本週無報價，澳洲鐵礦砂由每公噸99美元跌至每公噸98.6美元。

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