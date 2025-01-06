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屏東不只高鐵還傳台積電設專區 專家：國境之南恐變這四字

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
屏東街景圖。圖／取自Google地圖
屏東街景圖。圖／取自Google地圖

屏東近來房市題材不斷，除了高鐵南延定案，也傳出台積電（2330）擬在屏科園區設置供應鏈專區。馨傳不動產執行長何世昌表示，屏東終於迎來重大建設與產業投資大利多，不過，高鐵加台積電，國境之南未來可能會變成「買房很難」。

日前行政院長卓榮泰於高雄新車站廣場成圓天棚啟用典禮時，宣布高鐵南延屏東案定案，將採高雄方案，未來高鐵將沿著台鐵高雄鐵路地下化旁路廊，以地下化方式進入高雄車站，再往東延伸到屏東六塊厝，全長約28.8公里。

另據媒體報導，迎接AI龐大商機，政府將在屏東科學園區設置半導體供應鏈專區，台積電將結合廠務、設備與材料等相關廠商進駐專區，共同研發技術、制定規格，推進台灣半導體業在全球持續保持領先地位。

其中高鐵部分，國土管理署6日舉行「高鐵屏東特區2-1及2-13計畫道路新闢工程」動土典禮，國土署副署長於望聖表示，屏東高鐵特區規劃包括交通、產業、運動休閒及教育等重大開發，新闢工程為串聯屏東整體發展之重要聯外道路建設，未來通車可串連多個生活圈，有利周邊產業、運動等園區之車流與人潮疏散。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，屏東近年的建設題材相當豐沛，又有軌道經濟的加持，以屏東市區來說，目前區內新建透天厝成交總價已基本上達到2,500萬元以上，而新建大樓華廈的成交單價也攀升至2-3字頭。

她表示，在新建案的帶動下，區域中古屋的價格也隨之走揚，展望後市，預估未來伴隨重點建設項目的落實，屏東房市交易量能仍將保持穩健成長的態勢。

台積電 高鐵

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