李謀偉科學論壇 驅動全球科學創新發展

第五屆李謀偉科學論壇5日落幕,本屆論壇由李長榮教育基金會主辦,國際化學總會(IUPAC)主席Ehud Keinan教授領軍的科學諮詢委員會全程規劃,透過嚴謹的主題設計與講者甄選,聚集了國際頂尖科學家與國內外青年學者,共同推動跨學科合作、促進創新研究,並深化生物化學和化學生物學在實際應用中的影響力,成為驅動科學創新與永續發展的重要孵化器。

李長榮集團總裁李謀偉於論壇致辭表示,「李謀偉科學論壇是為下一代化學生物學領域菁英打造的卓越學術平台,不僅推動基礎研究的突破,也為生物技術產業走向永續發展提供指引。面對全球對創新與永續解決方案不斷增長的需求,論壇持續促進國內外學者互動交流與合作,為化學與生命科學的交會注入強大動能。」

李謀偉同時透露2026年李謀偉科學論壇將開闢冬季場次與夏季場次,夏季場次將聚焦人工智慧與神經科學(Neuroscience)等尖端領域,探索科學與技術的交匯如何重塑產業結構並改變人類生活方式,進一步鞏固了論壇作為國際領先科學盛會的地位。

今年的李謀偉科學論壇以「The Magic of Chemistry」為主題,聚焦「Frontiers in Chemical Biology – The Chemistry of Life」,探討生物分子的結構和功能及其在生物過程中的作用。

論壇涵蓋多個尖端領域,定向演化、蛋白質工程及生物催化等,吸引了來自日本、美國、德國、以色列、英國與台灣等六個地區的113位頂尖科學家參與。兩位諾貝爾獎得主Aaron Ciechanover先生(泛素蛋白酶體系統)與Frances H. Arnold女士(蛋白質工程)的出席,更為論壇增添了非凡的學術深度與全球影響力。Arnold女士同時也是基因編程科技先鋒Illumina以及Google母公司Alphabet的董事。

論壇邀請了13位演講嘉賓,深入探討化學生物學創新與應用中的核心作用,包括蛋白質技術與藥物發現的最新進展,激發了與會者的創新靈感。此外更運用了科學會議的經典傳統—壁報論文競賽(Poster Paper),為青年科學家提供展示成果的舞台,並促進了與資深專家的互動交流,彰顯了論壇學術合作的重要地位。

李謀偉科學論壇科學諮詢委員會主席、暨國際化學總會主席Ehud Keinan教授在致詞中表示,李謀偉科學論壇為來自全球的科學家提供了一個突破性的平台,讓革命性概念、技術與方法得以萌芽,推動生物與醫學化學在基礎研究與實際應用之間架起橋樑,並深化科學家之間的合作關係,這對當代科學的發展極具意義。。

Ehud Keinan教授進一步指出,李謀偉科學論壇已成為國際具影響力的學術盛會,吸引來自多元背景的專家學者,共同解決全球科學挑戰,同時透過選擇在遠離都市喧囂的場地舉辦,運用非正式、開放的動腦討論環境和學術交流休閒活動,讓與會者在此輕鬆氛圍中打破隔閡,進而深入交流並激發創新靈感,創造出論壇的獨特魅力。Ehud Keinan教授強調,跨學科與跨文化的合作對推動科學進步具有深遠價值,並期待李謀偉科學論壇繼續成為生物技術創新的驅動力量。