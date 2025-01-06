信用管制房市凍 北市去年Q3交易量縮3成小宅影響較小

房市急凍？北市地政局今公布去年第三季市場動態，北市住宅及預售買賣市場交易量皆較前一季減約3成，交易動能明顯減弱。不過價格因住宅市場「量先價行」特性，住宅價格指數仍呈上升，不過增幅1.89%已趨緩；預售屋全市平均單價也較前期減3.64%。

北市地政局分析，整體而言，北市去年第三季住宅市場呈現動能降溫、價格持穩趨勢。住宅租金指數季增率則為0.60%，漲幅也呈現減緩。

地政局表示，根據不動產市場動態─估價師公會市場觀點，央行去年8月起，加強不動產放款總量檢核，銀行貸款態度趨於保守，9月底更進一步宣布第七波選擇性信用管制措施，緊縮市場資金及降低非自住者的貸款成數，對於不動產市場買氣造成明顯抑制效果。

受央行政策影響，住宅市場買方態度轉趨謹慎，根據最新實價登錄數據，北市第3季住宅買賣交易件數與總額分別較前一季減少37.12%與38.32%，減幅皆達3成，交易動能明顯減弱。價格部分，該季全市住宅價格指數為129.97，季增率1.89%，增幅趨緩；其中小宅因負擔門檻相對較低，買氣受政策影響較小，指數季增率3.72%，增幅略高於大樓及公寓。

至於住宅租賃市場，漲幅亦有減緩情形，該季住宅租金指數為102.48，季增率為0.60%，為112年以來最低增幅，年增率則為4.31%。

預售市場交易動能也有明顯降溫，12個行政區中除文山區因大規模新案推出，帶動交易件數及總額大幅增長，其餘行政區交易動能普遍下滑，全市交易件數與總額皆較前一季減少近3成。

北市去年第三季預售屋平均單價為每坪119.71萬元，季減率為3.64%；12個行政區平均單價皆達百萬元門檻，以大安區每坪161.73萬元及松山區每坪150.46萬元位居前2名。

地政局表示，儘管該季成屋及預售屋交易量能皆有下滑，但整體來看，北市住宅市場因發展較為成熟，對於新政策的反應仍維持相對穩定的態勢。然而，中央銀行新公布的選擇性信用管制措施，規範較過往更為嚴格，預期可能對房市投資氛圍有所抑制，未來房價走勢仍有待持續觀察。