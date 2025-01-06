高雄豪宅推住戶專屬奢華年菜 「定潮」米其林星級最亮

高雄豪宅推住戶專屬年菜成為風潮，打造奢華團圓宴建立不敗的競爭優勢，其中以「定潮」搭配米其林星級的料理拔得頭籌，成為今年豪宅圈最亮眼的奢華年菜。

國城建設副總經理許鳳仙指出，近年高雄吹起豪宅服務精緻化風潮，豪宅已不再僅僅是單純的居住空間，生活服務也逐步朝全方位發展。

上市建商主管說，例如位於高雄亞洲新灣區的「國城定潮」、農十六「雄崗信義美術館」、「京城天贊」等皆在建案中設置餐廚空間，住戶無需外出即可享受精緻料理。

國城建設副總經理洪嘉聰表示，「國城定潮」不僅在建築設計與軟體服務上不斷創新，更在細節中體現住戶尊榮感，這次推出的年菜預購活動住戶反應非常好，對住戶而言不僅是一次頂級美食的饗宴，將空間與生活服務結合更為南台灣豪宅帶來空前的躍進。

亞灣區指標豪宅「國城定潮」由五大國際知名團隊聯手打造，包括新加坡建築事務所SCDA、Aman集團御用設計師Jaya Ibrahim、日本庭園大師枡野俊明、澳洲TFB燈光設計以及日商大林組，不僅建築設計上注重細節，在軟體服務方面也打破以往豪宅印象，於自家社區引入米其林星級餐廳，更於建案二樓設置媲美頂級飯店規格的ADD全日餐廳，由專屬御廚團隊提供從早餐到晚餐的全天候餐飲服務，讓住戶不出社區便能享受高品質料理。

為了迎接農曆春節，「國城定潮」也特別與引進高雄米其林餐廳的萬象餐飲集團攜手推出專屬住戶的限量年菜圍爐服務，由ADD主廚團隊精心訂製獨家團圓菜譜，從食材挑選到烹調手法皆極盡講究，不僅匯聚珍稀頂級食材，更以當日現烹方式呈現，包含菜膽竹笙雞燉魚翅、剁椒龍虎斑、蠔皇鮑魚玉環瑤柱、港式蜜汁叉燒等菜色，每道菜色香味俱全，住戶可選擇至ADD全日餐廳入席享用，或預訂外帶年菜，無需外出便可與家人享受佳節團圓時光。