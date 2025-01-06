中鋼董事長黃建智尾牙展現親和力 40年資深員工特別有感

中鋼（2002）董事長黃建智展現親和力，參加部門尾牙逐桌向同仁敬酒；任職長達40年的高爐資深員工說，第一次與公司最高領導人面對面，並共同舉杯相互祝福迎新年特別有感。

中鋼行政部門的人力資源處、公共事務處、總務處三大單位睽違14年今年再次聯合尾牙，地點選在小港廠區的明邦廳，中鋼料理之寶的水餃、蔥油餅上桌人人稱讚，彼此祝願新年勝舊年、蛇來運轉。

中鋼董事長黃建智、總經理陳守道、執行副總鄭際昭以及中鋼工會理事長陳春生等重要巨頭全部出席，凸顯對行政部門的重視。

黃建智說，鋼鐵業度過2024艱辛的一年，今年仍需努力向前不可懈怠，中鋼「二軸三轉」大戰略主要聚焦「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」為經營雙主軸，搭配「低碳轉型」、「數位轉型」及「供應鏈轉型」等三大行動，從結構面因應市場挑戰。

由於生產單位恰好在隔壁桌辦尾牙，中鋼巨頭們前往敬酒。總經理陳守道與行政副總黃一中轉述，現場有位40年資深同仁對見到公司高層十分開心，因為平常都在媒體或公司刊物見董事長，如今第一次與公司最高領導人面對面，並一起共同舉杯相互祝福迎新年特別有感。