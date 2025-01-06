展望未來交通施政重點 運研所提出四大目標
交通部運研所成立滿40周年，交通部長陳世凱表示，期許運研所未來應該要扮演著「交通安全的守護者」，協助打造一套可靠、智慧的交通安全防護網。展望未來，運研所將配合交通部四大施政重點，包括「引領運輸科技與產業創新」、「落實運輸安全與人本價值」、「打造便捷及韌性交通網」、「推動淨零碳排邁向環境永續」。
陳世凱指出，運研所的專業智庫角色已成為臺灣交通政策推動不可或缺的一環，以「專業、創新、實證」的精神，協助實現多項突破性施政。並期許運研所未來應該要扮演著「交通安全的守護者」，協助打造一套可靠、智慧的交通安全防護網；也是「永續交通的推動者」，提出更多前瞻可行的永續交通行動方案，協助實現淨零排放目標；同時扮演著「智慧交通中的創新引擎」，加速打造更加高效、人本的交通系統。最後，更是「交通施政的專業顧問」，積極與各局署建立完善的橫向溝通管道，透過科學的數據、事實的說明，成為交通部最佳軍師。
運研所長林繼國則表示，40年是歷史性的里程碑，更是邁向未來的起點，運研所將繼續秉持「專業領航，追求卓越」的精神，不斷提升自身的專業能力與創新量能，以面對國內外更多元與複雜的環境變化挑戰，並且積極應對，勇於承擔與突破，引領臺灣交通運輸發展的進步與永續。
面對未來日新月異的挑戰，運研所提到，將配合交通部四大施政重點，繼續發揮專業智庫的核心角色。在「落實運輸安全與人本價值」方面，讓每一次出行都更安心、更有溫度。在「引領運輸科技與產業創新」方面，結合AI和無人載具等最新科技，為民眾帶來更智慧的交通生活。在「打造便捷及韌性交通網」方面，不論城市或鄉村，讓每個人都能享有公平的交通服務。在「推動淨零碳排邁向環境永續」方面，推動節能減碳，讓交通與地球共存共榮。
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