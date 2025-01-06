天龍國難跌？預售交易減三成、這區單價卻從88萬跳105萬

台北市公布113年Q3市場動態，成屋及預售屋買賣市場交易量皆較前一季減少約三成，交易動能明顯減弱。不過價格仍持續上漲，成屋部分，12個行政區全部走揚，大樓、小宅均價均站上每坪80萬元。

預售部分，平均單價119萬元，雖較前期減少3.64%，不過12個行政區平均單價皆達百萬元門檻，其中文山區從上季每坪88萬元漲到105萬元，萬華從坪82萬元上升至100萬元。

估價師公會分析，中央銀行自113年8月起加強不動產放款總量檢核，銀行貸款態度趨於保守，9月底更進一步宣布第七波選擇性信用管制措施，緊縮市場資金以及降低非自住者的貸款成數，對於不動產市場買氣造成明顯抑制效果。

受央行政策影響，住宅市場買方態度轉趨謹慎，根據最新實價登錄數據，台北市第3季住宅買賣交易件數與總額分別較前一季減少37.12%與38.32%，減幅皆達3成，交易動能明顯減弱。

至於價格部分，本季全市住宅價格指數為 129.97，季增率1.89%，增幅趨緩；其中，小宅因負擔門檻相對較低，買氣受政策影響較小，指數季增率3.72%，增幅略高於大樓及公寓。

住宅租賃市場方面，漲幅亦有減緩情形，本季住宅租金指數為102.48，季增率為0.60%，為112年以來最低增幅，年增率則為4.31%。

本季住宅預售市場交易動能也有明顯降溫，12個行政區中除文山區因大規模新案推出帶動交易件數及總額大幅增長，其餘行政區交易動能普遍下滑，全市交易件數與總額皆較前一季減少近三成。

雖然本季成屋及預售屋交易量能皆有下滑，但整體來看，臺北市住宅市場因發展較為成熟，對於新政策的反應仍維持相對穩定的態勢。然而，中央銀行新公布的選擇性信用管制措施，規範較過往更為嚴格，預期可能對房市投資氛圍有所抑制，未來房價走勢仍有待觀察。