肉次方插旗新店大坪林 首推「現沖肋眼牛肉湯」

網友票選連鎖餐廳燒肉吃到飽冠軍的「肉次方 燒肉放題」進駐新店大坪林，為慶祝開幕，1月17日前成為品牌LINE好友，即可領取新店限定的「強擊の肉套餐8折券」。「肉次方」台北峨嵋店和台南府前店，1月2日起推出新春限定「究擊の肉」套餐，享日本和牛吃到飽。

王品三大燒肉品牌喜迎小龍年，「肉次方 」、「Oh my!原燒」和西門町的「金咕韓式原塊烤肉」，2月28日前推出絕品名物加價購，日本A5和牛、廣島牡蠣和干貝等極鮮海物，加購價69元起，讓消費者有「蛇」麼好康通通來的好兆頭。

「肉次方 新店民權店」搶在12月31日開幕，是品牌第8間門店，店址在新店大坪林捷運站附近的佳瑪百貨對面商辦2樓，鄰近有「聚 日式鍋物」和「西堤牛排」，往中正路走1分鐘還有「青花驕」，提供消費者豐富多元的美食選擇。

「新店民權店」推出「現沖肋眼牛肉湯」，以牛肉高湯現沖肋眼牛薄切肉片，再搭配現切肋眼牛排，一吃經典海塩、二吃搭配香蒜奶油，共打造獨門肋眼牛三吃，讓選購798元以上套餐的追肉人盡情享用。台北峨眉店和台南府前店推出新春限定「究擊の肉」頂級套餐，無限量供應日本和牛和北海道生食級干貝，爽嗑海陸美味。

王品三大燒肉品牌「肉次方」、「Oh my!原燒」和「金咕韓式原塊烤肉」喜迎小龍年，即日起至2月28日前推出絕品名物加價購，內用任一套餐，就能在「Oh my!原燒」以299元起，加購陣容華麗的迎春海味（牡蠣、干貝和鮭魚卵）和日本和牛組合。

到「肉次方」能以99元起加購海鮮拼盤或日本A5和牛肩小排。主打專人代烤的「金咕韓式原塊烤肉」，選購海苔麻油抓抓飯加價69元，可升級春節限定的爆爆鮭魚卵抓抓飯，或加價229元品嘗日本和牛肩小排。