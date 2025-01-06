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中鋼董事長黃建智推動「二軸三轉」 與用戶共同成長

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
中鋼董事長黃建智推動二軸三轉，與用戶共同成長。記者林政鋒攝影
中鋼董事長黃建智推動二軸三轉，與用戶共同成長。記者林政鋒攝影

中鋼（2002）百分百持股子公司中龍鋼鐵H型鋼展現競爭力，市場占有率達44%，占比與另家大廠東和鋼鐵（2006）相當。中鋼董事長黃建智參加中龍鋼鐵經銷商會議，強調持續推動「二軸三轉」政策，邁向精緻化鋼廠，與用戶共同成長。

黃建智說，鋼鐵業度過2024艱辛的一年，今年仍需努力向前不可懈怠，中鋼「二軸三轉」大戰略主要聚焦「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」為經營雙主軸，搭配「低碳轉型」、「數位轉型」及「供應鏈轉型」等三大行動，從結構面因應市場挑戰。

當前中鋼「二軸三轉」不但深植中鋼人內心，甚至擴散到鋼鐵用戶都多有體認。

在中龍經銷商交流會，忠實客戶說，日本國宴名酒「獺祭」最頂級、最高品質的「二割三分」，就是用23%精米步合精釀；一般認為精米步合數值越小，磨米的難度越大，清酒等級也就越高。

日本名酒最好品質的「二割三」就像中鋼的「二軸三轉」，引領中鋼公司治理與經營績效朝更高等級發展。

中龍是國內唯一同時擁有電爐與高爐的一貫化作業鋼廠，其中電爐產線生產具高強度、高韌性、低降伏比、耐震性佳的H型鋼及窄幅鋼板，中龍可生產國內最大尺寸的H型鋼，同時開發出國內建築結構最高強度耐震鋼材−SM570M鋼種，成功應用於多項新建高樓層大樓案中。另中龍窄幅鋼板、花紋型鋼、軋槽型鋼等都坐擁差異化競爭優勢。

中鋼 東和鋼鐵

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