航空雙雄享缺機「價漲」紅利

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
航空雙雄享缺機「價漲」紅利。示意圖。圖／聯合報系資料照片
航空雙雄享缺機「價漲」紅利。示意圖。圖／聯合報系資料照片

全球多起空難後，導致全球航空公司用最高標準檢視飛安，飛機大舉「進棚維修」將引爆新一波缺機潮，業界指出，恐引發新一輪機票、運價的漲價效應。

業內預期，首季適逢農曆春節運力緊繃，航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）不僅運力充沛，且在檢修能力上躋身「飛機醫院」的最高飛安後勤等級，可望大享缺機、價漲雙紅利。

航空雙雄長榮航、華航備妥全球最高規格檢修量能，自有大型檢修機棚場地，在「長榮航太」擔綱下「連引擎也能修」，在大檢修與缺機情況下，預計首季將出現運力缺乏的問題，航空雙雄擁有優先檢修量能，運力優勢出籠。

2025年「航機維修能力」成為全球航空業者業績能否脫穎而出重要關鍵。

其中，濟州航空失事之後，韓國航空業界正為該國飛機嚴重依賴「海外維修」感到擔憂。因此，首季運價甚至客運票價醞釀新一波漲價潮，箭在弦上。

航空業者進一步分析，現在不只是缺機，還缺零組件、維修人員，飛機維修粗略分約有A、B、C、D四個級，而C級和D級則屬於全面、重大的安全檢測。

過去重大安全檢測如發動機維修需要60-90天可以完成，現在工作天數最少要120天，如果沒有維修能量航空業者，就只能排隊等維修。

華航、長榮航維修團隊能力都受到國際認可，有很強大的維修能量。

華航集團及長榮航空長期默默的深耕飛機維修業務，目前華航不只接同集團虎航的維修訂單，另外，還有21家外籍航空的委託維保訂單。

長榮航空轉投資的長榮航太獨立上市後，業務更多元，已經擴展接客機改貨機的業務；航空雙雄的維修能力已經到達強度最強等級D級，2025年「缺機潮」華航、長榮航兩大航業者全球競爭力底氣浮現。

航空業 華航 長榮航空

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