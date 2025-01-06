創業致勝經／授權加盟合約五關鍵

經濟日報／ 朱志成（中華民國全國創新創業總會資深專案顧問）

授權加盟是一種能為總部與加盟者帶來共贏的商業模式。加盟者透過總部提供的品牌與資源快速創業，總部則借助加盟者的投入拓展市場。然而，成功與否取決於對授權加盟合約的重視與遵循。此合約不僅是合作的形式文件，更是規範雙方責任、處理爭議、及保障權益的基石。

以下是授權加盟合約中的五關鍵要點：

一、資訊的完整性、透明：公平會「七大揭露」

資訊透明是建立信任的基礎。加盟總部應坦誠揭露所有可能影響加盟決策的關鍵資訊，包括設店前後的支出項目（如加盟金、工程費、軟硬體月租費、管理費等）、智慧財產權保護（品牌商標、專利技術）及經營協助措施（如教育訓練、產品開發支持）。

此外，商圈保障承諾應確保加盟者擁有排他性經營權，維護市場穩定性。同時，合約內須清楚涵蓋契約變動資訊，例如提前解約條件、店址遷移規範及不可抗力因素的處理方式。這些揭露有助於減少誤解及未來的爭端風險，打造穩固的信任合作基礎。

二、法律與合約條款的規範性：防範風險

加盟合約應符合相關法律要求，包括公平交易法、商標法、消保法及勞基法等，以避免潛在訴訟風險。例如，遵守智慧財產權相關法規則可保護品牌價值不受侵害。同時，涉及稅法、消防法及環保法的條款也應受到重視，避免不合規行為，對企業形象及穩定性帶來負面影響。

三、加盟經營的基本原則：明確雙方責任

合約須清楚界定加盟總部與加盟者的責任。加盟者須承擔投資風險與盈虧，並依照總部經營規範經營。同時，保持品牌形象的一致性也是重中之重，禁止擅自改變經營內容或轉讓經營權。合約中還應規範加盟者的日常經營義務，如商品採購、物流規範與營運資料呈報，確保品牌效益與形象穩定。

四、總部的責任與協助：支持加盟者的基石

總部負有協助加盟者成功經營的義務，須在合約中列明協助範疇，包括訓練、廣宣、產品開發支持及門市經營指導等。比如，統一的廣告行銷策略能提高品牌曝光率，而產品更新支持能維持市場競爭力。這些協助措施雖細微，卻是與加盟者共創雙贏的基石。

五、完善的退場機制：保障平穩分手

當合作結束時，退場機制是保護雙方利益的關鍵。合約須明訂解約條款，如業績不佳或重大違約的情況及通知期限。同時須規範解約後對設備、存貨及品牌使用權的處理，以維護品牌一致性與價值。財務結算應列明流程，確保合作期間的應收應付款項能透明而公平地清算。此外，合約中須指明法律責任及爭議解決途徑，如調解或仲裁，為結束合作時提供專業保障。

授權加盟合約是一份規範合作的指南，從資訊揭露、法律規範、責任分配到退場機制，都須做到透明、清晰且全面。總部與加盟者唯有秉持誠信精神，遵循合約條款，才能在合作關係中穩步推進，共創輝煌成果。加盟事業如同駕馭一艘船，雙方是否能正確執行合約上的義務，將決定這艘船是否能在市場的波濤中穩健前行，共同走向成功的彼岸。

商標 智慧財產權 經營權

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