台北房子誰在買？ 專家：6種職業年輕人快速增加
台北市房價貴到爆，房仲統計內政部實價資料，目前北市新案平均成交價已突破每坪120萬，買一間25坪小宅就要三千萬元，這麼貴的新房子，都是誰在買？
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，一般認為，50歲以上成功人士才可能買得起台北市房子，不然就是富二代、靠爸族，但根據代銷反映，最近一年多來，台北市靠自己買房的年輕人比例快速變多，部分案子成交占比可達四成。
這些自力買房的年輕人哪來的錢？怎麼有辦法自食其力，靠自己的雙手買進台北市新房子呢？
何世昌表示，根據代銷透露，這些人主要從事6種職業工作，包括少年股神、自媒體人士、虛擬幣圈、自行創業、科技業、做網購等，和以往北市主力買家以傳產業、中小企業主大為不同。
他表示，時代在變，致富的管道也在變。雖然新聞上常看到報導年輕世代「躺平」、「精緻窮」等現象，但也有不少年輕人力拚向上，只是他們並不走上一輩走過的尋常路而已。
他表示，在台北市這個每坪房價動輒上百萬元的神龍之城，每每有建案傳出順銷，總是讓人很好奇是真是假，客源從何而來？但實際上確實有一批新生力軍進場，撐住了北市的高房價，甚至繼續往上走。
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