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新北乙種工業區開放蓋勞工宅 議員：不能侷限在大企業

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
台中市精密園區內勞工宅住戶，每月要繳交高額汙水處理費，圖為園區內勞工合宜住宅第一期新業誠家社區。本報資料照片
台中市精密園區內勞工宅住戶，每月要繳交高額汙水處理費，圖為園區內勞工合宜住宅第一期新業誠家社區。本報資料照片

乙種工業用地過往只能蓋工廠，新北市城鄉局日前提出「都市計畫法新北市施行細則」修正草案，盼透過修法，鼓勵企業興建勞工宅，預計讓有一定建地規模及員工數的企業申請，但議員認為，此舉立意良善，但不能只侷限在大企業，避免圖利廠商嫌疑。

草案內容指出，未來可放寬企業增設乙種工業區容許興建只租不售的勞工宅，供員工申請入住，出租對象僅限該企業的員工及眷屬，其他設置比例、管控及配套機制等目前市府正在研議。

城鄉局表示，此目標在於希望減少企業勞工的外部成本，如廠區內部分空間得作住宅使用，可減少相關的交通旅次產生，其有助於產業園區規畫與落實企業ESG概念，希望未來企業除員工單身宿舍與員工餐廳外，亦可提供家庭式勞工住宅讓員工來居住。

新北市議員林秉宥認為，台灣的產業是以中小企業為主，如果只開放大企業做宿舍使用，會有圖利廠商嫌疑，且大企業本來就更有能力照顧其雇員，市府應該要更重視中小企業的勞工族群，建議可讓多個廠商一起聯合招商，假設有500個員工宿舍需求，就可出資開發，由市府代辦，公益性比較充足，才能釋出轉換土地，這個想法立意良好，但不應限於大企業。

林秉宥表示，這個提議不是壞事，但政策細節還不明朗，況且新北缺乏大型產業用地，市府應要把關，避免大面積的產業用地被變成住宅用地，但可考慮面積較小已不適合做廠辦開發的工業區土地，搭配容積獎勵，或是管控開發商身份等措舉來加強土地利用的效率，就能一舉數得。

新北市樹林工業區理事長黃呈理表示，相信大部分企業會抱持肯定及認同立場來配合，一方面讓有員工宿舍需求的企業，可以在符合條件情況下逕行興建，提供員工居住空間，也讓員工上班不必舟車勞頓；另一方面也是一種企業社會責任的展現，實現雇主與員工雙贏。

中小企業 宿舍 新北 都市計畫

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