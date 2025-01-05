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打造節能船 下波勝出關鍵

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

全球海洋環保戰開打，節能船成為下一波勝出關鍵。長榮（2603）、萬海（2615）及陽明 （2609）全面卡位節能船，長榮、萬海動作最快長期競爭力已浮現，兩家同步選擇市場上最夯的甲醇雙燃料船。

造船時機及船舶的選擇，都會直接影響到船公司的獲利，考量到全球船舶未來將面臨更嚴苛的環保法規約束，訂造雙燃料船舶已成航商新趨勢，沒有節能船舶的業者在會逐漸失去競爭力。

貨櫃輪下一波新戰場則是節能船的布局概況，長榮、萬海及陽明考量長期競爭全面卡位新節能船商機，長榮海運動作最快選擇甲醇雙燃料船，市場推估最高將斥資台幣1600多億元。

長榮海運考量到全球海洋環保政策，2023年一口氣買進24艘1.6萬TEU甲醇雙燃料貨櫃輪，預計將斥資43.2億美元到50.4億美元區間，折算台幣約1,352億元到1,577.5億元；2024年繼續加碼再買進六艘甲醇雙燃料貨櫃輪，每艘船的載重為2,400 TEU，折算台幣約99.84億元及111.36億元。

萬海加快資本支出的腳步，2024年也進場訂造甲醇雙燃料船，全面提升萬海長期的營運競爭力；共訂造20艘8000TEU的甲醇雙燃料船；也同步簽訂8艘16,000 TEU訂單，萬海總計未交的船舶共計29艘。

陽明之前已經買進5艘1.5萬TEU級LNG 雙燃料全貨櫃船採購案，折算台幣近300億元，計劃2025年或2026年上半年交付；2024年12月陽明的董事會再度通過新一輪的造船案，強化全球競爭力。

台幣 競爭力 長榮

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