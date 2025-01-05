新三大海運聯盟 競賽開跑

2025年全新的三大海運聯盟正式營運，全球航商大者恆大是未來新趨勢，長榮（2603）、陽明 （2609）各自參與不同的聯盟，三大聯盟成員各有不同的專長、航線互補性大增，各家業者可以降低資本支出，不用每條線配置大量船舶，又能提供客戶更綿密的航線服務。

長榮所屬的OCEAN（海洋聯盟）總市場占布率約25.3%，隨著2M聯盟解散後，2025年開始海洋聯盟變為全球第一大海運聯盟；海洋聯盟四大成員海洋聯盟是四大航運法國達飛海運（CMACGM）、中國遠洋海運集團、長榮海運及OOCL（東方海外）日前已同步宣布，聯盟合作期限延長五年至2032年3月31日，屆時還可以視狀況再延長五年至2037年。

海洋聯盟成員當中，CMA（達飛）歐洲市場布局很綿密的業者，另一個合作伙伴OOCL（東方海外)，則是亞洲近洋線很強；長榮海運則遠東-北美線競爭力強大的業者，在美國還有自己的專屬碼頭，合作的業者各有專長，發揮出來的結盟效益就會更大。成員間的互補性很強，進一步推升長榮海運的全球競爭力。

萬海為全球第11大航商，以近洋線為主，是許多長程線貨櫃輪業者缺乏的部分，因應彈性策略，雖然未加入聯盟，但不排除各種可以提升艙位利用效益的做法，聯盟只是選項之一。目前萬海在個別航線也有不同的合作夥伴，透過聯營或互換艙位，來增加服務的網絡。全球貨櫃輪聯盟大洗牌，陽明海運與HMM、ONE宣布持續聯盟合作原來「THE Alliance」更名為「PremierAlliance卓越聯盟」2025年2月起生效；另外，聯盟擴大歐洲布局宣布與全球最大地中海航運（MSC） 亞洲往返歐洲航線進行合作。這個全新的合作方式，有助於提升陽明海運2025年全球競爭力。

2M原本的全球最大海運聯盟，船隊總運能市占率依舊以2M+ZIM 的36%最大，2M聯盟已宣布2025年要解散並宣布2025年開始要攜手赫伯羅特（Hapag-Lloyd）進行長期「Gemini 合作」，這個新聯盟成立後，也牽動各大

聯盟間的組成及競合策略。