全球貨櫃運量 今年看增7% 馬士基展望樂觀美

根據2016年到2024年的運價變化分析，疫情造成全球貨櫃輪塞港，運價在2021年及2022年寫下史上驚奇大行情。疫後2023年原本運價開始下滑，然而中東地緣政治造成紅海危機，再度改變2024年全球貨櫃輪生態，貨櫃三雄前三季的獲利輕鬆賺進一個資本額；展望2025年，海運巨擘馬士基（Maersk）預估今年全球貨櫃運量成長上看7%。

馬士基（Maersk）北美區總裁Charlesvan der Steene表示，預計明年全球貨櫃市場運量增長率在5%至7%之間，主要是可能發生港口罷工，以及可能對外國製貨物課徵關稅的美國將出現強勁需求。馬士基並預估紅海中斷情況將持續到2025年。短期因美國東岸港口可能在1月發生碼頭工人罷工，加上川普計畫提高關稅，推升美國貨運量。

國內的海運業者普遍認為，全球貨櫃物流面臨三大因素，貨櫃輪市場有望維持高運價。首先國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）談判針對自動化議題沒有共識，元月15日美東罷工壓力相當大。其次，全球貨櫃輪的租船需求很旺租金價格居高不下；第三，紅海危機無解、船舶大型化持續造成各大知名港口塞港，造成船舶供給吃緊。

疫情改變貨櫃輪生態，全球貨櫃輪運價一飛衝天，2022年SCFI指數寫下神鬼奇航傳奇故事，指數衝上5109.6點的新天價。

圖／經濟日報提供

根據統計，主要四大貨櫃輪運價也跟著飆漲，遠東-美東線每40呎櫃來到1.1萬美元天價，遠東到美西價格每40呎櫃也飆到8,117美元；歐洲線則是每20呎櫃漲到7,797美元。隨著運價全面衝高，航商獲利繳出史上最好的成績單，長榮（2603）、陽明 （2609）連續兩年獲利創下千億元水準。

業內人士分析，貨櫃三雄2025年上半年若延續大賺局面，預估這波的景氣榮景將可延續2025全年。預測2025年美國線和歐洲線長約價格將優於2024年，且因紅海地緣政治問題無解，未來船舶需求仍然緊張。貨櫃三雄對海運市場前景樂觀。

2024年貨櫃三雄的長榮海運累計前三季稅後純益達1,087.54億元，年增239.40%，每股盈餘為50.68元。陽明累計前三季整稅後純益516.34億元，較去年同期增加750%，每股稅後純益為14.79元。萬海累計前三季稅後純益為達346.23億元，每股稅後純益為12.34元。