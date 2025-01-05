六福、國賓 積極活化資產

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

飯店業除了開拓新據點，六福（2705）、國賓（2704）積極推動資產活化，可望陸續於明、後年完工，展現全新面貌。其中六福的六福客棧轉型打造新一代綠建築及頂級商辦，國賓飯店專注豪宅與新飯店開發，為營運注入新動能，迎接市場新局。

六福旅遊集團旗下全新的六福酒店式商辦大樓位於松江南京商圈核心地段，採用地下六層、地上21層鋼骨結構設計，總樓地板面積6,350坪，預計2026年完工。

六福表示，該案自2022年第4季動工以來，進展順利，未來可望成為台北市頂級商辦市場重要指標。尤其隨台北商辦市場走向M型化，高端辦公空間需求將擴大，加上該案規劃為綠建築，租賃需求持續升溫，未來將帶來長期穩定收益。

國賓聚焦台北與高雄危老改建計畫，台北國賓改建案規劃為兩棟住宅及一棟飯店，住宅部分「國賓皇琚」72戶已全數銷售完畢，預計2027年完工並依交屋進度入帳。台北國賓皇宮酒店攜手國際品牌Palace Hotel合作，預計2028年下半年開幕，將成為台北高檔飯店新亮點。

高雄國賓飯店改建案同步推進，該計畫正處於環評及都市審查階段，待完成後將展開後續規劃。此改建案由三家公司共同持有、共同銷售模式開發，由大陸建設買下高雄國賓飯店20％持分土地，厚生買下30％，國賓飯店持有50％，三方合建分成。

國賓 建案

延伸閱讀

高雄男北上討債使出「這三招」 錢沒要到反挨罰6萬

高雄東高慢遊觀光季開幕首日 吸引萬人體驗山城風情

高雄5登山客攻溪頭山 迷走3200公尺魔保來山幸獲救

台中本土麻疹個案高雄趴趴走 高市將開罰並匡列185人

相關新聞

全球貨櫃運量 今年看增7% 馬士基展望樂觀美

根據2016年到2024年的運價變化分析，疫情造成全球貨櫃輪塞港，運價在2021年及2022年寫下史上驚奇大行情。疫後2...

陸團客來台有譜 飯店業動起來 晶華、雲品拓展市場

兩岸觀光政策露出曙光，國旅有機會步出谷底，飯店業晶華、雲品2025年同步拓展海內外市場，將有新據點加入營運，富野、夏都等...

打造節能船 下波勝出關鍵

全球海洋環保戰開打，節能船成為下一波勝出關鍵。長榮、萬海及陽明全面卡位節能船，長榮、萬海動作最快長期競爭力已浮現，兩家同...

新三大海運聯盟 競賽開跑

2025年全新的三大海運聯盟正式營運，全球航商大者恆大是未來新趨勢，長榮、陽明各自參與不同的聯盟，三大聯盟成員各有不同的...

產業追蹤／企業數位學習 2025展望

如果說2019年的新冠疫情引爆了教育界在數位學習上的跳躍式進步，2024年生成式AI知識與資訊爆炸的風暴，掀起的就是商業...

產業追蹤／導入AI 教育服務業升級

根據經濟部2024商業服務業年鑑的統計顯示，我國2023年教育服務業較2022年核准僑外投資金額衰退91%，而南韓在20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。