六福、國賓 積極活化資產
飯店業除了開拓新據點，六福（2705）、國賓（2704）積極推動資產活化，可望陸續於明、後年完工，展現全新面貌。其中六福的六福客棧轉型打造新一代綠建築及頂級商辦，國賓飯店專注豪宅與新飯店開發，為營運注入新動能，迎接市場新局。
六福旅遊集團旗下全新的六福酒店式商辦大樓位於松江南京商圈核心地段，採用地下六層、地上21層鋼骨結構設計，總樓地板面積6,350坪，預計2026年完工。
六福表示，該案自2022年第4季動工以來，進展順利，未來可望成為台北市頂級商辦市場重要指標。尤其隨台北商辦市場走向M型化，高端辦公空間需求將擴大，加上該案規劃為綠建築，租賃需求持續升溫，未來將帶來長期穩定收益。
國賓聚焦台北與高雄危老改建計畫，台北國賓改建案規劃為兩棟住宅及一棟飯店，住宅部分「國賓皇琚」72戶已全數銷售完畢，預計2027年完工並依交屋進度入帳。台北國賓皇宮酒店攜手國際品牌Palace Hotel合作，預計2028年下半年開幕，將成為台北高檔飯店新亮點。
高雄國賓飯店改建案同步推進，該計畫正處於環評及都市審查階段，待完成後將展開後續規劃。此改建案由三家公司共同持有、共同銷售模式開發，由大陸建設買下高雄國賓飯店20％持分土地，厚生買下30％，國賓飯店持有50％，三方合建分成。
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