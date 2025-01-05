陸團客來台有譜 飯店業動起來 晶華、雲品拓展市場

兩岸觀光政策露出曙光，國旅有機會步出谷底，飯店業晶華（2707）、雲品（2748）2025年同步拓展海內外市場，將有新據點加入營運，富野、夏都（2722）等度假型飯店也有新投資布局，為營運添生力軍。

飯店業者表示，雙城論壇後，大陸團客來台有譜。另一方面，過去兩年，由於出國熱潮排擠效應，國內旅遊市場需求低迷。然隨解封進入第三年，預期國旅有望逐漸脫離谷底，為飯店業注入新活力。

晶華國內有五家酒店開發中，將新增555間房間數，今、明年迎賓，海外投資新案2025-2027年有六間飯店將開幕。晶華國內新據點包含2025年在林口將開幕的兩家酒店，分別是晶英薈旅和捷絲旅。桃園、頭城及墾丁地區的酒店也在籌備中，包括桃園晶英酒店、頭城晶泉丰旅及墾丁捷絲旅，計畫在2026年開出。

飯店業海內外拓新據點添營運活水 圖／經濟日報提供

海外布局主要以「Regent」品牌進行，晶華透過持股比例認列獲利，包括2025年有京都、雅加達、吉隆坡及沙烏地阿拉伯等地新據點陸續投入市場；2026年在三亞的房間數達317間，2027年進軍利雅德。

雲品2025年也是開枝展葉的一年，將有四處海內外據點投入營運，包括臺東市北町日式建築宿舍群的旅宿與餐飲服務據點，規劃有七棟木屋別墅及文創青年旅社，另有臺東機關車庫的港式點心料理與飲料店，將先後在第1季營運。

位於新北市烏來區的蘇卡利漫活別墅正積極籌備中，規劃今年中投入營運。量體最大的是位於台泥中國營運中心杭州公亮大樓中的雲品酒店杭州，共設有190間客房，預計2025年底、2026年初試營運。

富野與三立集團共同投資的台東杉原灣標案將在今年動工整修，預計年底完工營運。該案前身為美麗灣渡假村，台東縣府重新招標後，已完成簽約，由三立取得51%股權、富野持股35%，房間數124間。

夏都去年拿下（宜蘭讚）榮民文化暨觀光遊憩興建營運移轉案，規劃為國內首座以休閒觀光同時結合AI智慧醫療服務為核心的示範園區，整體投資金額上看百億。