豐邑機構X楊鼎献 「漢字花開．青春芳華」畫展登場

豐邑文教基金會與浩恩文教基金會今(4)日攜手知名藝術家楊鼎献，於豐藝館盛大舉辦「漢字花開．青春芳華」畫展。此次展覽集結數十幅充滿生命力的小鳥「青春」系列畫作，以及24節氣意涵交織的創作，從視覺、觸覺到心靈，帶領觀眾走入一場關於環境、文化與心靈的深層對話。

展覽不僅展現藝術之美，更將永續理念融入三大創意裝置，利用自然材料、回收木箱與豐邑建案廢料，巧妙結合藝術與環保議題，為減碳與環境保育注入具體行動。

這場沉浸式的藝術體驗，目的在喚醒大眾對環境保護的意識，同時延續豐邑機構多年來推動公益與社會關懷的核心精神。

現場透過三大沉浸式裝置，喚醒環保意識，包括「鹽語花語，剎那永恆」每一粒鹽晶與漢字花交織成純淨之地，引導觀者探索生命的本質與瞬間的永恆。

「蘆光柔影，青春歸途」以天然蘆葦構築蜿蜒小徑，象徵「回家」的旅程，蘆葦的靜默與律動之間，展現生命柔軟的力量，即使經歷風雨洗禮，依然能屹立不倒，喚醒觀者對生命韌性的重新認識。

「苔築微光，綠生無聲」青苔、青草與建築廢料，展現微小生命的堅韌，以及對環境議題的關注。青苔象徵「微光」，默默滋養著整個生態系統；而廢棄建材則象徵人類文明的殘跡與環境負擔，提醒人們反思自然與人類的關係。

楊鼎献的「漢字花」系列，透過解構並重組漢字，幻化成花朵形象，展現節氣文字的美感與生命力，傳遞文化傳承的深遠意義。畫作系列則以「青春」為主題，象徵生命中的掙扎與希望，透過藝術激勵人心，讚頌生命的韌性與美好。

畫展現場也特別策劃生態飲食體驗，邀請生態廚師針對主題-節氣、生態、環境與在地，展現在地的季節料理，透過食物營造美善的環境循環，了解餐桌上的食物與所處的土地息息相關。

像是運用無污染的伊勢海老、野生赤嘴、大西洋鯕鰍、東港櫻花蝦與台東鰻魚等在地食材，精心設計超過10道創意料理，融合循環農業與永續餐桌的概念。透過五感沉浸，賓客可深刻感受飲食文化與自然保護的共鳴，進一步探索環保與永續的可能性。

豐邑機構自成立以來，積極以行動推動公益與環保議題，透過豐邑文教基金會與浩恩文教基金會，參與社會關懷、藝術與文化推廣，讓藝術走入生活，傳遞真善美的價值。