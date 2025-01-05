產業追蹤／企業數位學習 2025展望

如果說2019年的新冠疫情引爆了教育界在數位學習上的跳躍式進步，2024年生成式AI知識與資訊爆炸的風暴，掀起的就是商業界大規模的個人化數位學習風潮。

根據Global Information發布的全球數位學習市場預測報告顯示，全球數位學習市場規模攀升，預計2025年達到3,250億美元，較2024年成長250億美元，年複合增長率19%，預計2031年將達9,759.2億美元，期間年複合成長率為18.20%。也就是教育科技市場有巨大的商業潛力和發展空間。數位學習不僅是教育學習服務產業、學校、家長、與學生關心的話題，更是擁有龐大勞動力資產的企業體要關心的課題。

此外，數位學習核心工具之一的數位學習內容與平台，也將在未來教育模式中扮演關鍵角色。其中，數位教材是數位學習內容的核心，不僅是學校教育機構的基礎資源，更是企業培訓與知識管理中的重要載體。

商研院國際發展服務中心整理來自Global Information、Global Market Insights、EDUCAUSE、Grand View Research等多方資訊，展望2025年的企業數位學習市場與方向如下，1.運用生成式AI發展更適合企業需求的課程：生成式AI可為企業主量身訂作和適應企業需求的訓練課程。其優勢除可協助使用者進行大規模資料蒐集外，亦可透過訓練或提示進行不同程度資訊的編輯與資料內容的整合。中小企業的HR可透過生成式AI的運用，在不洩漏公司機密前提下，進行合適企業內部訓練需求課程的編排。這些數位學習內容可透過正規的數位學習平台或是Podcast、Youtube等多重非正式學習平台的方式呈現，使員工能夠隨時隨地進行學習。

2.微學習與實用性技能培養：為滿足忙碌專業人士與上班族需求，小單位的微學習將在2025年成為數位學習的主流趨勢。透過將知識進行小片段的分割，允許學習者使用通勤或午休等片段時間，快速獲取知識，提高學習靈活度和效率。透過小額付費使用非正式數位學習平台，如Podcast、Youtube、learning Apps等，結合手機行動學習的優勢，隨時隨地進行學習，快速滿足職場與個人需求。同時，需要較長時間學習的實用性技能培養的相關學習內容，例如分析課程、程式語言課程、商業設計課程等，則可透例如HaHow、COURSERA、Yotta等數位平台學習。

3.企業學習管理系統（LMS）的投資：LMS市場規模預計到2025年底將達281億美元，到2030年超過700億美元，複合年增長率19.2%。現階段的LMS技術穩定，並可銜接企業管理工具例如雲端企業資源規畫（ERP）或人力資源管理系統（HRMS）整合，並提供行動學習模式，如欲強化企業文化或完成企業轉型內訓目標，適當導入LMS能降低成本、節省時間和人力、提高學習靈活度和效率。LMS同時朝向兼具整合AI和數據分析功能，透過AI分析學習者行為和偏好，提供個人化學習路徑和建議，進一步推動企業內訓的智慧化轉型。

4.數位驅動的企業學習策略與培訓決策：企業可利用LMS的數據分析工具進行員工的學習成效追蹤及預測培訓需求，透過數據分析追蹤員工的學習進度與成效，如落後則可進行落後追蹤或進行學習項目修正，以確保員工的學習技能或知識與企業需求一致。數位學習內容在這一過程中的呈現，更成為傳遞知識和評估學習成果的重要媒介，不論是平面、影音、文字或是互動式內容、均可達到預期的效果。

整體而言，2025年企業數位學習市場將更重視生成式AI驅動的課程發展、微學習和實用性技能培養、LMS的投資及數位驅動的企業學習策略與培訓決策。同時，數位內容與教育學習服務產業的深化應用，也將成為企業提升數位教育效能的重要支柱，協助建構企業永續思維與展開永續創新，確保員工技能與企業需求一致，進一步與企業主攜手推動永續轉型以及企業的永續發展。（作者是商業發展研究院國際發展服務中心研究員）