產業追蹤／導入AI 教育服務業升級

根據經濟部2024商業服務業年鑑的統計顯示，我國2023年教育服務業較2022年核准僑外投資金額衰退91%，而南韓在2023年發表「AI人工智慧數位教科書推進方案」，並宣示將於2028年將AI教科書全面普及至國小三年級至高中三年級的國語、社會、科學、工藝與家政等科目，引起我國及全球相關業者關注。

為了解南韓推動數位學習的情況，我國2024年陸續有兩批代表團前去南韓考察。上半年由教育部「推動中小學數位學習精進方案」執行秘書、台中教育大學校長郭伯臣率團，偕各縣市數位學習推動辦公室代表出訪，郭伯臣表示，應借鑑國際推動數位學習及AI科技運用的最新經驗與做法。

為深入了解南韓在數位教育課程開發、教科書數位化應用及教材評鑑等豐富經驗，進一步實踐聯合國永續發展目標（SDG）的第四項「確保有教無類、公平以及高品質的教育及提倡終身學習」，促進國際教育科技研究交流與產業發展，商研院2024年10月底與台灣教材研究發展學會邀集國內教科書企業與學校相關教育單位中高階主管組成「南韓數位教科書交流參訪團」，赴韓進行AI教科書產業參訪、合作洽商與雙方經驗交流，拜會南韓課程暨評鑑院（KICE）以深入了解韓國在國民義務階段的數位教科書發展與實施計畫，除交流數位教科書政策，並討論南韓在工具用書、教育文化圖書編譯、教科書審定及數位教科書發展的最新作法，以了解教科書相關制度，包括國定制、審定制、選用制、價格以及審查機制等，雙方也探討數位教科書的發展與計畫及推動過程中遇到的挑戰。

台灣教材研究發展學會理事、台北教育大學副校長劉遠楨表示，南韓即將全面導入AI數位教科書，且國會通過2024年投入約5,333億韓元推動「數位化教育創新計畫」，推動未來學校2.0並逐年至2027年達到國小三年級至高中三年級載具1：1配置目標。南韓透過修訂課綱，以「給所有人的教育」為願景，要達成「500萬位學生、500萬本數位教科書」的目標，由政府部門整合AI教科書開發基本要素（如審查基準、課程目標、學習內容及評量等），將其模型標準化，鼓勵產業端協力推展AI數位教科書相關政策。

南韓透過修訂課綱，由政府部門整合AI數位教科書，將其模型標準化，鼓勵產業端協力推展AI數位教科書相關政策，並以教師為中心，強化教師數位能力培訓研習，另透過教育學術情報院（KERIS）建立完善數位學習基礎建設，蒐集及分析相關學習數據，提供政策決定的基礎。

此次赴韓考察數位教科書產業及交流AI教科書的可行性及可能性，期待進一步吸引韓方來台投資我國教育服務業，推升台韓共研共製AI教科書的產業未來發展。我國應持續協助教育服務業者加強連結與南韓數位教科書產業的交流，推動台韓AI教科書合作，提升我國在AI教科書業務發展與研發能力，進一步研究南韓在相關面向的投入度和支持度等措施與企業策略，不僅可做為我國業者發展AI教科書的研發參考，也可做為業者提升業務發展的數位轉型能力與改善核心競爭力的參考指標。

期待透過台韓數位教科書業者交流合作，推動雙方的AI教科書合作，協助我國教育服務業的數位轉型，以促進雙邊數位教科書產業創新與市場共榮。

（作者是商業發展研究院國際發展服務中心研究員）