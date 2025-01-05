產業追蹤／衝刺數位市場 借鑑南韓

根據市場數據顯示，全球數位教科書市場規模預計在2025年達到約150億美元，而亞洲地區的需求成長率領先全球，特別是在AI應用和個性化學習的領域。在全球化與少子化的雙重壓力下，教科書出版產業作為文化國力的重要基石，正面臨重大挑戰。台灣與南韓在政策導向、產業結構與數位化轉型上的差異，反映出其文化國力與產業競爭力的不同，兩國所採取的政策在推動數位產業中的均扮演重要關鍵角色。

台灣教科書出版協會強調，要有效推動數位教科書普及，需制定清晰的政策目標、課程綱要與製作標準，並加強政府與業界合作，確保內容設計能兼顧教育價值與市場競爭力。商研院／提供

一、台灣教科書產業的結構性困境：台灣教科書產業長期受免費贈送教具政策的影響，對教材自主發展造成不利影響。此政策雖然降低了教育成本，但卻導致產業創新動能不足。由於市場競爭集中在壓低成本，出版商對內容創新與品質提升的投入動力不足，進一步限制了整體產業的良性發展。市場生態因此扭曲，出版商難以投入研發和版權管理，導致文化國力的削弱。教材內容多偏重低成本策略，減少了文化內涵的呈現與國家影響力的提升。在少子化的背景下，高中職教材需求減少，市場進一步縮小。同時，高等教育入學門檻的降低，使教材在學術深度與實用性上出現不足，這些結構性問題對教育體系與產業發展造成了不小的影響。

二、南韓教科書產業的成功模式與AI數位教科書政策：南韓對教科書產業的重視展現國家與民間合作的成功模式。南韓政府1996年就推出全國性的學習資源系統（EDUNET），並於1999年設立協助南韓數位學習政策的制定與推動的南韓教育學術情報院（KERIS），透過KERIS完善數位學習基礎建設，蒐集與分析學習數據，用於政策制定。同時其「數位化教育創新計畫」目標至2027年要達成國小三年級至高中載具1：1配置，展現出數位教育的高度重視。

台韓教科書產業概況

南韓2004年起整合中央與地方的數位學習資源，並建置全國數位學習平台。2012年起開始推動電子教科書，結合VR與AR，提供豐富的上課內容。2019年起推動第六期資訊教育總藍圖，強調透過包括AI等數位科技協助個人化及適性化學習。

南韓2023年推出「AI數位教科書推進方案」，通過補貼與政策，鼓勵出版業創新與數位化，計劃自2025年起在數學、英文及資訊等學科導入數位教科書，目標2028年達成全面普及。此外，南韓教科書產業延伸至輔助教材、教具設計與數位學習平台，形成完整生態鏈。

台灣教科書出版協會強調，要有效推動數位教科書普及，需制定清晰的政策目標、課程綱要與製作標準，並加強政府與業界合作，確保內容設計能兼顧教育價值與市場競爭力。商研院／提供

三、我國數位教科書政策的發展現況：行政院將AI導入國民教育教材與教學運用是重要課題，教育部正推動「班班有網路」與「生生有平板」政策。台灣正發展大型語言模型（TAIDE），並於部分國小試辦。這項計畫將擴大試辦範圍，並結合本地教育需求進一步優化模型的應用。然而，台灣教科書出版協會強調，要有效推動數位教科書普及，需制定清晰的政策目標、課程綱要與製作標準，並加強政府與業界合作，確保內容設計能兼顧教育價值與市場競爭力。

四、數位化轉型與國家政策的重要性：數位教科書具備低成本與高靈活性的優勢，能快速更新內容並適應多元的學習需求。台灣若能建立支持數位教科書研發的政策環境，將大幅提升教材產業的競爭力。而南韓以AI數位教科書為核心，提供個性化學習體驗；南韓成功整合教科書與教育學習服務產業，形成完整產業鏈，可供借鑒。南韓結合AI數位教科書與韓流元素，形成國家品牌並提升國際地位。台灣若能支持教科書的數位化與國際化，有助於增強文化輸出能力與國家的軟實力。

台灣教科書出版協會強調，要有效推動數位教科書普及，需制定清晰的政策目標、課程綱要與製作標準，並加強政府與業界合作，確保內容設計能兼顧教育價值與市場競爭力。商研院／提供

為促進台灣教科書產業的數位化與國際化發展，應改革教具免費贈送政策，建立公平的市場機制，讓出版商有足夠動力進行內容創新。其次，政府應積極推動AI數位教科書的研發，提供資金與技術支持，規劃逐步普及AI數位教科書的時間表，並強化產業鏈整合，結合數位學習平台與輔助教材，形成完整的產業生態系統。

南韓以政策支持與市場機制相結合，成功推動數位化轉型，並融入文化國力輸出，成為全球典範。而台灣因免費贈送教具政策，導致產業創新動能不足，文化國力受到削弱，若能參考南韓AI數位教科書政策，積極推動教科書產業的數位化與國際化，結合科技與教育資源，將有助提升教材品質與競爭力，確保文化國力與產業競爭力的永續發展。

（作者是商業發展研究院國際發展服務中心副主任）