LINE GO 搶攻綠能減碳商機 2025年推電動車充電地圖服務

LINE GO會員在2024年突破430萬名，2025年朝著八大移動服務滿足消費者對各類交通上的需求，著眼綠色經濟推出「LINEGO綠熊熊大車」搶攻綠能減碳商機，新年度將推出電動車充電地圖服務。

交通行動服務（Mobility as a Service, MaaS）成為未來城市改善交通的重要環節，消費者對於各種交通服務也愈來愈依賴；LINE GO以LINE生態圈為基礎，整合叫車、租車、機場接送各式移動需求，提供一站式、免下載APP的特點，用戶在LINE上即可一鍵啟動「LINE GO MaaS生態圈」。以GO信賴、GO便捷、GO永續作為品牌使命，致力打造「以科技改變移動服務」的創新體驗，持續實踐成為台灣最大MaaS服務平台的企業願景。

LINE GO表示，會員突破430萬上線，一年機場接送、共享車成長5倍，綠能減碳車隊達5,000台，再增代駕、包車、充電服務，在 LINE GO宣布會員數突破430萬名，平台整合即時機場接送、導入多品牌及重視共享、門市租車服務，提供一站式移動生態圈。

LINE GO於2024年十月推出的綠能減碳車隊已達5000台目標，為提升電動車主出行便利、明年將進一步推出電動車充電地圖服務，將以八大移動服務滿足消費者對各類便捷移動服務需求。

此外，在原有計程車平台基礎上，LINE GO TAXI合作駕駛達1萬4千名以上，成立綠能減碳車隊，領先市場推動計程車電動化，並投入500台LUXGEN n7·與LINE FRIENDS合作，推出「LINEGO綠熊熊大車」，除以每周5%成長持續受到市場接受，能減碳車隊突破5,000台，可減碳相當於5座大安森林公園一年吸碳量。