快訊

咖啡沒喝就先殺紅眼 關鍵在綠營憂韓國瑜「做不了主」

冬天愛吃鍋胃不適？它是元兇 醫曝「1用餐習慣」恐重複感染

綠打憲法戰+公投綁罷免組合拳 藍能保住國會多數？

LINE GO 搶攻綠能減碳商機 2025年推電動車充電地圖服務

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

LINE GO會員在2024年突破430萬名，2025年朝著八大移動服務滿足消費者對各類交通上的需求，著眼綠色經濟推出「LINEGO綠熊熊大車」搶攻綠能減碳商機，新年度將推出電動車充電地圖服務。

交通行動服務（Mobility as a Service, MaaS）成為未來城市改善交通的重要環節，消費者對於各種交通服務也愈來愈依賴；LINE GO以LINE生態圈為基礎，整合叫車、租車、機場接送各式移動需求，提供一站式、免下載APP的特點，用戶在LINE上即可一鍵啟動「LINE GO MaaS生態圈」。以GO信賴、GO便捷、GO永續作為品牌使命，致力打造「以科技改變移動服務」的創新體驗，持續實踐成為台灣最大MaaS服務平台的企業願景。

LINE GO表示，會員突破430萬上線，一年機場接送、共享車成長5倍，綠能減碳車隊達5,000台，再增代駕、包車、充電服務，在 LINE GO宣布會員數突破430萬名，平台整合即時機場接送、導入多品牌及重視共享、門市租車服務，提供一站式移動生態圈。

LINE GO於2024年十月推出的綠能減碳車隊已達5000台目標，為提升電動車主出行便利、明年將進一步推出電動車充電地圖服務，將以八大移動服務滿足消費者對各類便捷移動服務需求。

此外，在原有計程車平台基礎上，LINE GO TAXI合作駕駛達1萬4千名以上，成立綠能減碳車隊，領先市場推動計程車電動化，並投入500台LUXGEN n7·與LINE FRIENDS合作，推出「LINEGO綠熊熊大車」，除以每周5%成長持續受到市場接受，能減碳車隊突破5,000台，可減碳相當於5座大安森林公園一年吸碳量。

LINE 減碳

延伸閱讀

點天丼送炸物！ 平價美食街霸主「丸亀製麵」募集百萬好友 大放送100張烏龍麵券+100張現金券

減碳大限逼近／不完美碳費 產業憂拖累競爭力

減碳大限逼近／專家喊話 減碳才有優勢

減碳大限逼近／最優費率 看得到吃不到

相關新聞

過了！藥華藥解盲血癌新藥ET 第三期臨床試驗結果正面

藥華藥（6446）4日一早10點赴臺灣證券交易所召開重大訊息記者會，宣布旗下新藥P1101之原發性血小板過多症（ET）全...

公寓大廈管理補助新規曝！違規最慘停補5年、全數追回

內政部國土署3日公告修正公寓大廈管理活動經費作業要點，每案最高補助金額為20萬元，受補助者需自籌經費不低於總支出的25%...

高鐵南延路線拍板！專家：這裡房市將迎第二曲線

高鐵南延案拍板，由原先「左營案」改為「高雄案」，未來高鐵將沿著台鐵高雄鐵路地下化旁路廊，以地下化方式進入高雄車站，再往東...

和泰看好商用車需求 2025年朝著五連霸挺進

全球起起節能減碳風，新車型省油耗，再加上因應多元化的需求，物流業追求更加精緻、安全高效率運輸外，更符合市場需求，商用車的...

上千變440件、北市赫見「量崩價漲」怪象 專家曝結果

台北市公布最新一期實價統計，2024年9月住宅價格指數上升0.28%，均價每坪65.8萬元，再創下歷史新高。不過全市一個...

藥華藥血小板新藥解盲過不過？今早10點揭曉

去年股價大漲77%的藥華藥(6446) 將於今(4)日10時，於證交所召開重訊記者會，由董事長詹青柳、總經理黃正谷、執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。