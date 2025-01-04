和泰看好商用車需求 2025年朝著五連霸挺進

全球起起節能減碳風，新車型省油耗，再加上因應多元化的需求，物流業追求更加精緻、安全高效率運輸外，更符合市場需求，商用車的汰換商機也跟著浮現，和泰車（2207）代理的HINO2024年推出新車款銷售發威，2024年和泰商用車3.49噸(含)以上市場登錄6,082台，市占率34.3%，贏得銷售四連霸，2025年會推出各種銷售策略，朝著五連霸目標挺進。

除了和泰集團引進HINO商用車外，三陽車代理的現代汽車也積極導入多款知名的商用車款，瞄準市場改變商用車的需求商機。2024年在沒有汰舊換新政策刺激，且受疫情後宅配物流需求前移影響，整體商用車需求放緩，商用車總市場登錄領牌1萬7733台，較2023年下滑10.8%。

和泰汽車所代理的HINO及TOYOTA商用車品牌，以長期積累值得信賴的品牌價值、完備的大型車、小型車、特裝車商品線陣容及穩健的販賣、服務體制，整合集團資源，與周邊價值鏈的客製化服務，持續精進顧客體驗，再創佳績，成為顧客首選的商用車品牌。2024年和泰商用車3.49噸(含)以上市場登錄6,082台，市占率34.3%，贏得商用車總市場銷售冠軍四連霸。

展望2025年，和泰商用車將秉持HINO TRUST驅動未來品牌精神，經營策略登峰造「極」，再創「新」境，將以五大構面展開：提供安心極致的商品、成為信賴極致的品牌、升級效能極致的服務、創造高度共感的顧客新體驗、打造全面進化的友善新職場，致力成為顧客安心信賴的商用車最佳夥伴。