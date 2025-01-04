快訊

咖啡沒喝就先殺紅眼 關鍵在綠營憂韓國瑜「做不了主」

冬天愛吃鍋胃不適？它是元兇 醫曝「1用餐習慣」恐重複感染

綠打憲法戰+公投綁罷免組合拳 藍能保住國會多數？

和泰看好商用車需求 2025年朝著五連霸挺進

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2024年和泰商用車3.49噸(含)以上市場登錄6,082台，市占率34.3%，贏得銷售冠軍四連霸。業者提供
2024年和泰商用車3.49噸(含)以上市場登錄6,082台，市占率34.3%，贏得銷售冠軍四連霸。業者提供

全球起起節能減碳風，新車型省油耗，再加上因應多元化的需求，物流業追求更加精緻、安全高效率運輸外，更符合市場需求，商用車的汰換商機也跟著浮現，和泰車（2207）代理的HINO2024年推出新車款銷售發威，2024年和泰商用車3.49噸(含)以上市場登錄6,082台，市占率34.3%，贏得銷售四連霸，2025年會推出各種銷售策略，朝著五連霸目標挺進。

除了和泰集團引進HINO商用車外，三陽車代理的現代汽車也積極導入多款知名的商用車款，瞄準市場改變商用車的需求商機。2024年在沒有汰舊換新政策刺激，且受疫情後宅配物流需求前移影響，整體商用車需求放緩，商用車總市場登錄領牌1萬7733台，較2023年下滑10.8%。

和泰汽車所代理的HINO及TOYOTA商用車品牌，以長期積累值得信賴的品牌價值、完備的大型車、小型車、特裝車商品線陣容及穩健的販賣、服務體制，整合集團資源，與周邊價值鏈的客製化服務，持續精進顧客體驗，再創佳績，成為顧客首選的商用車品牌。2024年和泰商用車3.49噸(含)以上市場登錄6,082台，市占率34.3%，贏得商用車總市場銷售冠軍四連霸。

展望2025年，和泰商用車將秉持HINO TRUST驅動未來品牌精神，經營策略登峰造「極」，再創「新」境，將以五大構面展開：提供安心極致的商品、成為信賴極致的品牌、升級效能極致的服務、創造高度共感的顧客新體驗、打造全面進化的友善新職場，致力成為顧客安心信賴的商用車最佳夥伴。

新車 疫情

延伸閱讀

就市論勢／伺服器、散熱族群 聚光

小型商用車 銷售逆勢增

三陽汽機車銷售傳捷報

Kia連兩年在台銷售破萬輛！Sportage銷量佔近五成為品牌暢銷王

相關新聞

過了！藥華藥解盲血癌新藥ET 第三期臨床試驗結果正面

藥華藥（6446）4日一早10點赴臺灣證券交易所召開重大訊息記者會，宣布旗下新藥P1101之原發性血小板過多症（ET）全...

公寓大廈管理補助新規曝！違規最慘停補5年、全數追回

內政部國土署3日公告修正公寓大廈管理活動經費作業要點，每案最高補助金額為20萬元，受補助者需自籌經費不低於總支出的25%...

高鐵南延路線拍板！專家：這裡房市將迎第二曲線

高鐵南延案拍板，由原先「左營案」改為「高雄案」，未來高鐵將沿著台鐵高雄鐵路地下化旁路廊，以地下化方式進入高雄車站，再往東...

和泰看好商用車需求 2025年朝著五連霸挺進

全球起起節能減碳風，新車型省油耗，再加上因應多元化的需求，物流業追求更加精緻、安全高效率運輸外，更符合市場需求，商用車的...

上千變440件、北市赫見「量崩價漲」怪象 專家曝結果

台北市公布最新一期實價統計，2024年9月住宅價格指數上升0.28%，均價每坪65.8萬元，再創下歷史新高。不過全市一個...

藥華藥血小板新藥解盲過不過？今早10點揭曉

去年股價大漲77%的藥華藥(6446) 將於今(4)日10時，於證交所召開重訊記者會，由董事長詹青柳、總經理黃正谷、執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。