高鐵南延路線拍板！專家：這裡房市將迎第二曲線

高鐵南延案拍板，由原先「左營案」改為「高雄案」，未來高鐵將沿著台鐵高雄鐵路地下化旁路廊，以地下化方式進入高雄車站，再往東延伸到屏東六塊厝，全長約28.8公里，同時高雄車站周邊也將搭配「大都更計畫」。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，高雄火車站未來有都更、共構話題，加上亞灣2.0計畫及小港機場新國際航廈計畫，各項利多相互加乘，促使區域發展迎來第二曲線，成為受到矚目的焦點。

所謂的第二曲線，指的是在原有的曲線到達巔峰前，能順勢銜接到新的曲線，讓即將往下滑落的線條，有機會持續往更高的方向前進。

業者統計實價登錄顯示，各地高鐵站近年房價快速上漲，北部地區高鐵南港站、高鐵桃園站、高鐵新竹站周遭生活圈近五年房價就分別上漲46%、60%、114%，台中烏日高鐵站上漲82%。南部地區包含嘉義、台南、左營站漲幅也分別成長107%、67%、104%。

業者表示，其中翻倍漲的新竹站、嘉義、左營站，都受惠產業園區，也因此高雄火車站周遭發展也被高度看好。

目前高雄火車站周遭以中古屋市場為主，新案相當稀少，不過市府為因應鐵路地下化計畫，民國99年便針對高雄車站及站東地區進行前瞻性的土地規劃，劃定車站專用區及特定商業專用區，為加速車站周邊土地整合利用，更將原本鐵路用地開發成為為「71期重劃區」，並釋出大量土地，未來還有都更案、聯開案將興建住宅。

如國城建設得標的「捷運黃線Y10聯開案」，基地2299坪，規劃下沉廣場、地下通道與捷運Y10站聯通，住宅方面預計打造4棟地上24樓、地下5樓建築，主打2~4房多功能捷運宅，共計800多戶。

另外還有日勝生集團取得的「高雄車站站東舊宿舍公辦都更案」，以及經歷四年整合的「站前建國路」民辦都更案，該案實施者由三地集團旗下高雄客運取得，將興建24樓的商辦大樓，以及26樓的住宅大樓，預計2028年完工。

鄰近台鐵高雄車站及民族車站的「71期重劃區」，目前已有永信、崑庭、友友、城揚等多家建商搶進卡位，目前特商區土地單坪行情約達150萬元上下，市場推估日後新案售價將站穩4字頭。