上千變440件、北市赫見「量崩價漲」怪象 專家曝結果

台北市公布最新一期實價統計，2024年9月住宅價格指數上升0.28%，均價每坪65.8萬元，再創下歷史新高。不過全市一個月交易僅交易441件，月減三成，12個行政區有8個行政區一個月成交不到40件，南港甚至只有15件。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，受銀行限貸、央行信用管制影響，7月起全台房市買氣急縮，台北也不例外。之前一個月交易量多有千件以上，但7月後一路滑落。

不過，雖然市場急凍，待售物件去化時間拉長，但台北市成屋市場因「供給增加有限」、「實價無法反映即時市況」，屋主普遍沒意識到市況已經很差，對價格大讓步的仍不多，因此出現「買氣急凍，房價續漲」的怪象。

以供給增加有限來說，樂居資料顯示，在限貸風暴下，從北市二手房待售存量，7月9596間，11月9794間，僅增加不到200間，增幅僅2%。在此情況下，賣屋者即便感受買氣萎縮，也不覺得有競爭壓力，不會主動下修價格。

在「實價無法反映即時市況」方面，政府的實價資訊因為作業所需，與市況仍有1~2個月的時間差，導致目前屋主在賣屋時參考的實價價格，不少仍是先前市況熱絡時高價資訊，這也讓屋主對於售屋價格有不少期待，導致價格難降。