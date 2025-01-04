快訊

咖啡沒喝就先殺紅眼 關鍵在綠營憂韓國瑜「做不了主」

冬天愛吃鍋胃不適？它是元兇 醫曝「1用餐習慣」恐重複感染

綠打憲法戰+公投綁罷免組合拳 藍能保住國會多數？

文創產業再掀IPO潮？專家：穩定營運為考驗

中央社／ 台北4日電

台灣文創產業在10年前曾有一波掛牌潮，歷經疫情衝擊及疫後轉型調整，影視及生活文創產業均蓬勃發展，未來不排除再有一波IPO潮。專家表示，近年文創產業朝正向發展，但穩定營運和獲利才是最大考驗。

影視業者瀚草文創以影集「模仿犯」打響名號，成為台灣首部打入Netflix全球收視前10名的台劇，寫下台劇歷史性成績單，也曾製作電影「紅衣小女孩」、影集「誰是被害者」與「茶金」等知名戲劇。

瀚草文創創辦人曾瀚賢向中央社記者表示，2022年瀚草影視整合升級為「瀚草文創GrX Studio」，業務涵蓋製作管理、經紀娛樂、國際合作發行及商務開發等。

他表示，模仿犯獲國際市場青睞後，2023年起走訪泰國、印尼、中國與日本，進一步了解市場新趨勢。因泰國和印尼有人口紅利，越南OTT平台也投資不少經費製作當地內容，讓瀚草看到新的市場，瀚草現在與印尼、泰國、越南合作最為密切。

他認為，台灣做好華語內容，可以走向東南亞市場；歐美市場也開始關注亞洲內容，將是瀚草的機會。「未來或許我們能有更多貨源，不光台灣華語內容，甚至泰國、印尼，瀚草可以作為代理商，讓通路商有很多『菜色』可挑選。」

瀚草文創2024年籌組銀彈，已募資新台幣3億元，未來將持續募資、布局海外市場，投資國際公司場域、體驗經濟規劃都進行中。

曾瀚賢表示，瀚草文創面對國際市場產生新機會後，用內容滿足觀眾，才有望吸引更多資金；有更大的市場，才能發揮國際影響力，5年內將朝IPO方向前進。

瀚草文創也希望投入資源，促進影視產業發展，2024年12月宣布推出「亞洲之春徵件計畫」，將於5年內投資5000萬美元（新台幣逾16億元）製作15部影集與5部恐怖電影，並將業務範圍擴展至整個亞太區域，也讓瀚草文創晉升成為台灣大型影視公司。

另一家從文創設計品牌出發，以設計生活器皿起家，後來跨足旅宿，經營聯合報系旗下南園的文創公司The One（異數宣言），是由執行長劉邦初2003年創立。他讓南園結合管家、職人、文創和在地食藝，轉型為全台房費前5高價的旅館，而南園獲利來源除了房費之外，還有靠周邊商品和體驗經濟，創造獨特經營模式。

The One日前舉辦20週年慶，劉邦初接受中央社記者專訪時表示，The One目前有4個事業部，2024年營收近4億元；其中，異數生活事業部負責原創商品開發、規劃生活美學體驗分享。

異數悅遊事業部經營南園，在面臨疫後出國潮及全球ESG顯學下轉型，運用莊園音樂會等形式，吸引企業與品牌包場；目前中台灣正興建第2個旅宿基地，預計2025年第4季試營運，劉邦初表示，將是全台灣第一個文化生活型旅宿，結合文創、農創、科創產業。

另一個事業部異數擘劃，承接創意生活產業顧問案，先前已將The One運營的經驗輸出至北京什剎海、西安華清池、上海世博會主題館人文會所等項目，成為營收另一個重要來源。此外，基於喜愛主題性旅遊，劉邦初2008年成立「異數風格旅行社」，搶攻國外旅遊高端客層。

劉邦初表示，未來不排除IPO，產生更大經營綜效與影響力，將以全域旅遊的創價模式，攜手更多台灣工藝家、設計家、表演藝術者和小農。他也希望結合各方資源，2025年將籌劃生活產業創價基金，基金規模約20至30億元。

台灣投資人關係協會理事長郭宗霖向中央社記者表示，疫情後台灣文創產業呈現欣欣向榮的發展，包括演唱會、各式展秀、視影製作及發行、動畫特效、線上娛樂、文創餐飲及旅宿等等。

他說，在文創產業正向發展及企業獲利成長下，許多文創公司也興起IPO的念頭，這是非常好的產業趨勢；不過台灣文創產業大多為「新、小、奇」型態的公司，很多公司都屬於「項目營收」，如何「穩定營運」及「持續獲利」才是最大的考驗。

郭宗霖表示，以電影公司為例，如果沒有持續拍片或製作、發行及授權收入，很容易出現「三年不開張，開張吃三年」的情況，這在面對資本市場時，就會遇到很大的挑戰。

文創產業

延伸閱讀

陸第三代半導體廠拚赴港IPO 爭取向海外市場擴張

萊恩穿456選手服、春植扮英熙超萌！ Kakao Friends聯名《魷魚遊戲2》 可愛玩偶、T-shirt文創週邊 影迷尖叫必收

去年IPO家數、募資額 雙高

松菸獲國際級景點TOP3殊榮！獨特文創生態圈2025持續向世界邁進

相關新聞

過了！藥華藥解盲血癌新藥ET 第三期臨床試驗結果正面

藥華藥（6446）4日一早10點赴臺灣證券交易所召開重大訊息記者會，宣布旗下新藥P1101之原發性血小板過多症（ET）全...

公寓大廈管理補助新規曝！違規最慘停補5年、全數追回

內政部國土署3日公告修正公寓大廈管理活動經費作業要點，每案最高補助金額為20萬元，受補助者需自籌經費不低於總支出的25%...

高鐵南延路線拍板！專家：這裡房市將迎第二曲線

高鐵南延案拍板，由原先「左營案」改為「高雄案」，未來高鐵將沿著台鐵高雄鐵路地下化旁路廊，以地下化方式進入高雄車站，再往東...

和泰看好商用車需求 2025年朝著五連霸挺進

全球起起節能減碳風，新車型省油耗，再加上因應多元化的需求，物流業追求更加精緻、安全高效率運輸外，更符合市場需求，商用車的...

上千變440件、北市赫見「量崩價漲」怪象 專家曝結果

台北市公布最新一期實價統計，2024年9月住宅價格指數上升0.28%，均價每坪65.8萬元，再創下歷史新高。不過全市一個...

藥華藥血小板新藥解盲過不過？今早10點揭曉

去年股價大漲77%的藥華藥(6446) 將於今(4)日10時，於證交所召開重訊記者會，由董事長詹青柳、總經理黃正谷、執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。