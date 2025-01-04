演唱會經濟效應擴散 文創股業績看旺

展演售票公司寬宏藝術今年將舉辦20場江蕙演唱會，法人認為，隨著大巨蛋陸續舉辦大型演唱會，加上江蕙復出效應，將形成「演唱會經濟」熱潮；其他文創股包括寬魚國際、華研音樂和必應在2025年也持續舉辦海內外演出，業績有望旺到年底。

文創業者指出，文創產業近年形成一大趨勢，就是「運動娛樂化，娛樂運動化」，無論是2023年掛牌的展逸，或是2024年10月登錄興櫃的電競賽事製播業者鍇睿國際，都是跟上此趨勢的公司。

寬宏藝術財務長汪聖柏表示，受惠於疫情後展演場次大幅增加，主辦國際歌手演唱會、國際音樂劇等票房亮眼，2024年前11月營收新台幣15.7億元，年增44.6%，已超越2023年全年營收13.44億元。

他表示，2025年最受矚目的演出為江蕙復出演唱會，將在7月於高雄巨蛋開唱8場，8月至9月於台北小巨蛋接續演出12場，共有20場；加上音樂劇「悲慘世界」將於北高共演出52場，兩大重量級演出將可支撐寬宏2025年營收，而兩大演出重疊時間在7月，推估7月將是2025年營收最好的月份。

法人估計，江蕙2025年目前有20場演出，若一場估5000萬元票房，20場即有10億元收入；悲慘世界若票券全數賣完，則估有4億元票房，預估寬宏2025年毛利率有望創下新高，並有望賺超過1個股本。

場地方面，汪聖柏說，近2年高雄巨蛋陸續舉辦演唱會，台北大巨蛋2024年也開始啟用，其他也有大大小小適合的場地，其餘縣市也有意興建巨蛋規模的演出場地，長遠來看，看好演唱會經濟將蓬勃發展。

華研音樂表示，疫情解封後，演唱會場次一年比一年多，2024年歌手林宥嘉與動力火車持續在中國大陸各城市舉辦演出；林宥嘉8月在新加坡開唱，第4季至日本東京及大阪，2024年底林宥嘉與動力火車也各自在馬來西亞舉行演唱會，演藝經紀延續疫後熱潮，演出場次達44場，創歷史新高。

華研音樂指出，近期1月和2月為商演和尾牙演出的大旺季，到農曆年前業績都很旺。

寬魚國際執行長邱瓈寬表示，近期推出具人文關懷的電影紀綠片「交換禮物」，在商業市場為主導下，希望支持有才華有視野的新晉導演。2025年將投資拍攝2部電影、也將上映2部電影。

邱瓈寬表示，文創業目前收入最亮眼的區塊為演唱會，美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與張惠妹都是「演唱會經濟」的最佳例子。寬魚國際預計，2025年演唱會將倍數成長。

寬魚國際繼2024年舉辦韓國國民天后歌手IU在台演出後，近期傳聞正接洽韓國天團2025年下半年來台演出；不過邱瓈寬向中央社記者表示，目前因仍洽談中，必須保密，其餘訊息無法透露。

海外方面，寬魚國際2025年上半年將主辦蕭敬騰和楊丞琳的海外巡演，以及王心凌在中國大陸演唱會。邱瓈寬表示，2025年主辦的演唱會，除了台灣也會著重海外市場，包括美國、加拿大、中國、澳門和新馬等亞洲地區，演唱會就有近百場，數字驚人。

展演服務業者必應創造主要策劃製作大小演唱會、頒獎典禮、企業尾牙、商業演出等各式展演活動，提供專業軟體製作及硬體設備。必應2023年參與900多場演出，2024年約800至900場，2025年場次預估與2024年持平。

必應執行長周佑洋說，2025年除了台灣演出的主辦業務將會持續增加，更會將華語音樂歌手的演出帶至其他國家，將觸角拓展到東南亞及日本，目前YOASOBI的泰國演唱會將由必應創造參與主辦業務；周佑洋表示，海外演出占比高達7成，尤其這2年歐美和澳洲演出需求比往年大，逐步合作主辦業務。

一名長期關注文創產業的法人表示，疫情解封後，近年來文創市場「真的很熱」，像外界視為「五月天概念股」的必應，每年都承辦五月天演唱會；許多海外大咖歌手或天團如火星人布魯諾（Bruno Mars）、紅髮艾德（Ed Sheeran）、韓國女團BLACKPINK也都選擇來台演出。

隨著大巨蛋啟用後，華語歌手周杰倫、張惠妹都選在此舉辦演唱會，加上江蕙今年將在小巨蛋舉辦復出演唱會，話題十足，台灣演唱會市場有機會持續旺到2025年年底。

法人指出，「運動娛樂化，娛樂運動化」已逐步成為趨勢，像是2023年興櫃的展逸獲得必應和寬宏的投資，寬宏同時也投資電競賽事製播業者鍇睿國際，跨足格鬥拳擊運動，並推出台灣拳擊影視娛樂內容IP「拳上」，都是因為看好此趨勢。

不過法人表示，傳統演唱會雖然有市場，但仍有其挑戰，尤其台灣未來演出場館將越來越多，又要面對網路世代的年輕人，如何掌握及跨界製作出年輕人喜愛的內容，才是文創業者未來的生存之道。

必應2024年就插旗場館運營，位於基隆的「B'INLIVE SPACE KEELUNG」營運就舉辦多場演出；或是同時整合運動和娛樂產業的展逸和鍇睿國際，都是迎接「運動娛樂化，娛樂運動化」趨勢的業者。